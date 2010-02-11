Главное на 11 февраля (вечер)

Финансы

Лидеры Европейского Союза заявили о поддержке Греции в преодолении дефицита бюджета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении глав государств и правительств стран-членов ЕС, обнародованном по завершении неформального заседания Европейского Совета.

“Мы полностью поддерживаем усилия правительства Греции и его обязательства сделать все необходимое, включая одобрение дополнительных мер для достижения амбициозных целей, установленных в Программе стабильности на 2010 год и последующие годы”, - отмечается в заявлении.

Лидеры стран-членов ЕС призвали правительство Греции реализовать все мероприятия, предусмотренные программой, для того, чтобы добиться уменьшения дефицита бюджета на 4% уже в 2010 году.

Кроме того, лидеры ЕС призвали Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС на своем заседании 16 февраля одобрить рекомендации Греции, вытекающие из предложений Еврокомиссии и дополнительных мер, о которых заявило правительство Греции, для преодоления бюджетного дефицита.

В заявлении также отмечается, что Еврокомиссия внимательно будет следить за процессом выполнения предложенных мероприятий и будет предлагать, при необходимости, новые. Первая оценка эффективности мероприятий, которые будут осуществляться правительством Греции, будет сделана уже в марте.

“Страны-члены еврозоны осуществят определенные и скоординированные действия в случае необходимости обеспечить финансовую стабильность еврозоны в целом”, - отмечается также в заявлении лидеров ЕС.

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ назвал негативные последствия глобального финансово-экономического кризиса для Евросоюза.

"Если до кризиса Европейский Союз прогрессировал в правильном направлении, то кризис уничтожил многие из достижений", - говорится в послании Ж.БАРРОЗУ к участникам проходящего в Брюсселе саммита ЕС, который посвящен решению социально-экономических проблем в условиях глобальной кризисной ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным Ж.БАРРОЗУ, которые приводит пресс-служба Еврокомиссии, в 2009 году суммарный ВВП ЕС в пересчете на душу населения снизился на 4%, а промышленное производство упало на 15% - до уровня 1999 года.

С декабря 2008 года число безработных в ЕС возросло более чем на 7 миллионов человек - до 23 миллионов. При этом уровень безработицы достиг 10% - самого высокого показателя с начала 1990-х годов прошлого века.

Дефицит бюджета в среднем по ЕС составляет порядка 7% ВВП, а уровень задолженности за два года вырос на 20%.

"Кризис частично ампутировал потенциал роста Европейского Союза", - говорится в послании Ж.БАРРОЗУ. Он отмечает, что начало выхода в предстоящие годы на пенсию так называемого поколения baby-boom приведет к сокращению рабочей силы в ЕС, что может еще больше снизить показатели экономического роста.

Вместе с тем, пишет председатель Еврокомиссии, роль стран с быстро растущей экономикой будет повышаться, что обострит конкуренцию на международной арене.

"В целом последствия кризиса сделали еще более сложным преодоление вызовов, которые уже имели место ранее - глобализация, старение населения, медленные темпы производства и климатические изменения", - говорится в послании Ж.БАРРОЗУ.

"ПриватБанк" намерен увеличить уставный капитал за счет реинвестиции дивидендов.

В обнародованной сегодня повестке дня запланированного на 20 марта собрания акционеров банка в перечне вопросов указывается: «Принятие решения об увеличении размера уставного капитала Общества путем (способом) увеличения номинальной стоимости акций, за счет реинвестиции дивидендов».

При этом более конкретная информация не предоставляется.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» (относительно ставки акцизного сбора на спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок винограда).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 331 из 414 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрены изменения в размерах и периодах действия ставок акцизного сбора на спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок из винограда (код согласно УКТ ВЭД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00).

Также предусмотрено продление действия ставки акцизного сбора в размере 14 грн. за 1 литр стопроцентного спирта до 31 декабря 2010 года.

Планируется установить с 1 января 2011 года ставку акцизного сбора в размере 20 грн. за 1 литр стопроцентного спирта, а с 1 января 2012 года – в размере 27 грн. за 1 литр стопроцентного спирта.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0680/8,0815 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0480/8,0580 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0385/8,0470 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2677/0,2682 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2668/0,2675 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2665/0,2675 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,126 рублей за доллар (-0,089).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3773/1,3775 долл./евро, а к 15:10 упали до 1,3725/1,3727 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1125/11,1355 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,0710/11,0835 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0460/11,0590 грн./евро.

Новости ТЭК

Правительство Польши и руководство национальной нефтегазовой компании PGNIG утвердили согласованные в январе с российскими властями договоренности относительно поставок газа в Польшу и транзита российского газа по польской территории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства и PGNIG, соответствующие решения, которые открывают дорогу к подписанию нового межправительственного соглашения между государствами, были приняты в среду.

По данным пресс-службы правительства, польско-российские договоренности от 27 января т.г. утверждены по упрощенной процедуре, которая не предусматривает их рассмотрения на заседании Кабинета Министров Польши.

Контролируемая министерством госимущества Польши PGNIG сообщила, что вчера договоренности утвердило как правление, так и наблюдательный совет компании, которая является главным импортером и продавцом газа в Польше.

Министр госимущества Польши Александр ГРАД назвал в эфире "Польского радио 3" подписание нового межправительственного договора после утверждения договоренностей польскими властями "техническим делом".

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе 2010 года сократили добычу газа на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1 млрд. 757,4 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, добыча нефти и газового конденсата в Украине в январе т.г. сократилась на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 311,6 тыс. тонн.

Поставки нефтяного сырья на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе увеличились на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 969,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе украинские НПЗ переработали 944,7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

(УНИАН)