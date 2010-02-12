ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Строители и ритейлеры - лидеры по росту кредитной задолженности», в котором пишет - лидерами по приросту кредитной задолженности в 2009 году стали наиболее пострадавшие от кризиса сектора украинской экономики: торговля, операции с недвижимостью и строительство. С другой стороны, те сектора, которые являются флагманами отечественной экономики (металлургия, машиностроение) или очень привлекательны для инвесторов (сельское хозяйство), в 2009 году, напротив, уменьшили свою кредитную задолженность…

http://delo.ua/biznes/kompanii/stroiteli-i-ritejlery-lidery-po-rostu-zadolzhennosti-137278/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Валютный рынок проигнорировал выборы» пишет – динамика рынка на текущей неделе свидетельствует о достаточно умеренной реакции рынка на результаты президентских выборов. Также не стоит ожидать значительной волатильности обменного курса, после того как будут подведены окончательные итоги выборов и новый президент внесет предложения относительно руководства НБУ, а ключевые чиновники заявят об основной стратегии своей деятельности в среднесрочной перспективе. В то же время умеренная нестабильность обменного курса очень вероятна в ближайшие пару недель на фоне политической неопределенности в послевыборный период…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/analiticheskij-obzor-valjutnyj-rynok-proignoriroval-vybory-137285/

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«Дело» в материале «Кто создает вторую Тендерную палату» пишет – депутаты, которые в 2008 году были отлучены от проведения государственных закупок, взяли реванш. Вместо ликвидированной Тендерной палаты им удалось создать новый орган, который возьмет под колпак все тендерные процедуры…

http://delo.ua/vlast/politika/kto-sozdaet-vtoruju-tendernuju-palatu-137289/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Надра» заблудился во времени» пишет – банк "Надра" со вчерашнего дня вынужден работать без поддержки моратория на возврат средств кредиторов. Временному администратору, полномочия которого НБУ продлил еще на год, необходимо выплатить вклады населения и предприятий на сумму 12,3 млрд грн. Но сделать это без поддержки нового инвестора будет непросто, считают эксперты. Наличных средств банка может не хватить даже на выплаты по судебным решениям…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1320818

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Горючие новости» пишет – Бориспольская межрайонная прокуратура предприняла попытку лишить имущества крупнейшего в Украине авиазаправщика – компанию "Кребо". Вчера стало известно, что по иску прокуратуры суд приостановил действие правоустанавливающих документов компании на заправочный комплекс в аэропорту "Борисполь". Решение уже оспорено, но конфликт не исчерпан, что может привести к перебоям с авиационным топливом в главном аэропорту страны…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1320828

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Издание «Экономические известия» в материале «Агрохолдинги открывают инвестпланы» пишет - $10 млн. кредитных средств потратит крупный производитель сахара — компания «Астарта» в 2010 г. на приобретение сельхозтехники импортного производства. Это второе заявление об инвестировании со стороны крупных агрокомпаний за текущий год. Аналитики связывают такую тенденцию с растущей привлекательностью аграрного бизнеса…

http://eizvestia.com/markets/full/4190795

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Также «Экономические известия» в публикации «Немцы займутся страхованием» пишут - отдельные иностранные инвесторы в 2010 г. намерены вновь вернуться к развитию украинского страхового рынка. Несмотря на его небольшое покрытие страховыми услугами, завоевать незанятую долю рынка будет крайне сложно. Одной из первых инвестировать в развитие может немецкая HDI, купившая до кризиса СК «Алькона»…

http://eizvestia.com/fin/full/4190774

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«Газета по-киевски» в материале «Черновецкому сказали: «Ай-я-яй!» пишет – после президентских выборов вопрос о киевском престоле стал для многих политсил чуть ли не основным. Это видно хотя бы по тому, как вчера он проталкивался в повестку дня ВР...

http://mycityua.com/articles/city/2010/02/12/070254.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В селе Бандеры всех пугают Януковичем» пишет – на Западной Украине никак не могут прийти в себя после победы Януковича на выборах. На родине Степана Бандеры, в Старом Угрынове на Ивано-Франковщине, готовятся к худшему. Селяне опасаются, что у них отберут землю, загонят в колхозы, не дадут ходить в греко-католическую церковь и заставят говорить «по-москальски»…

http://www.segodnya.ua/news/14114878.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банковскую систему добьют проблемные кредиты?» пишет - если уже сегодня не приступить к разрешению вопроса роста проблемных кредитов в банковской системе, то не избежать второй волны кризиса, причем чисто украинского происхождения…

https://economics.unian.net/rus/detail/36423

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовый» консорциум: как бы не вылететь в трубу, не дождавшись создания» пишет - Янукович намерен реанимировать газотранспортный консорциум. Цель - сбить цену на газ. На деле - Украина снова поспешила занять пораженческую позицию в диалоге с Газпромом...

https://economics.unian.net/rus/detail/36484

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Небесная связь» пишет – Госкомиссия по радиочастотам России может уже на следующей неделе разрешить использование сотовых телефонов в самолетах. Первой авиакомпанией, предоставляющей такой сервис, станет «Аэрофлот»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/12/225421

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Издание «Известия» в публикации «Незаменимый «поток» пишет – проект "Северный поток" не нанесет ущерба экологии Балтийского моря, скорее, наоборот, улучшит ситуацию - за счет масштабов экологических изысканий и объема вложений в них. А эти вложения, как сообщил в среду в Хельсинки премьер-министр РФ Владимир Путин, действительно огромны - около 100 миллионов евро. Такая цифра, возможно, поможет экологическому ведомству Финляндии принять правильное решение. Причем ведомство это не федеральное, а региональное и, как уверяют финские политики, от их воли совершенно не зависящее. Но как раз оно на днях должно обнародовать заключение, которое разрешит (или не разрешит) начало строительства "Северного потока"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138415/

(УНИАН)