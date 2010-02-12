Тигипко готов работать премьером

Лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО готов работать премьер-министром, если Виктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента Украины сделает ему соответствующее предложение.

Об этом С.ТИГИПКО сказал в интервью газете «Сегодня».

«Если ЯНУКОВИЧ позовет в премьеры - пойду», - отметил он и подчеркнул, что никаких особых условий с его стороны не будет, за исключением возможности проводить реформы. «Будет такое предложение или нет - посмотрим. Тут все зависит от Виктора ЯНУКОВИЧА. Сегодня премьер должен очень тесно работать с Президентом и обязательно иметь полномочия для проведения изменений в стране. Очень многое будет зависеть от единства команды - нужны реформы, надо правильно выстроить бюджет, найти противоядие коррупции», - отметил С.ТИГИПКО.

Вместе с тем, он не готов возглавить Нацбанк. «Это должность специалиста, а не лидера партии. Это означало бы бросить своих сторонников, а я на это не пойду», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что уже поздравил В.ЯНУКОВИЧА с победой на во втором туре виборов: «Я уже поздравил. Во вторник мы встретились, и я поздравил его с результатом - пока не с победой, так как официальных итогов ЦИК еще не было».

С.ТИГИПКО так же рассказал, что остается сторонником досрочных парламентских выборов, хотя и сомневается, что они состоятся. «Думаю, «регионалы» сумеют создать коалицию - желающих туда войти будет достаточно много. Но это не решит проблем - этот парламент не нацелен на реформы. И работа будет идти ни шатко ни валко. Поэтому я сторонник перевыборов», - отметил он.