Австралия за октябрь-декабрь 2009 г. увеличила экспорт пшеницы на 20%
10:43, 12 февраля 2010Разное
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Австралия. За октябрь-декабрь 2009 года объем экспорта пшеницы вырос на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Комментарий. На мировом рынке наблюдается рост спроса на продукты питания, и Австралия успешно пользуется ситуацией. Жаль, что Украина вместо наращивания экспорта продовольствия погрязла в проблемах невозврата НДС экспортерам.
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