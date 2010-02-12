Австралия за октябрь-декабрь 2009 г. увеличила экспорт пшеницы на 20%

Австралия. За октябрь-декабрь 2009 года объем экспорта пшеницы вырос на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Комментарий. На мировом рынке наблюдается рост спроса на продукты питания, и Австралия успешно пользуется ситуацией. Жаль, что Украина вместо наращивания экспорта продовольствия погрязла в проблемах невозврата НДС экспортерам.