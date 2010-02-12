ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3%

Беларусь. В январе 2010 года ВВП страны вырос по сравнению с январем 2009 года на 1,3%. По итогам 2009 года рост ВВП составил 0,2%.

Комментарий. Рост ВВП Беларуси - не чудо, а эффект затратой экономики (модель СССР), когда большое количество товара производится «на склад», но зачитывается в объемные показатели. Но в целом с точки зрения статистики показатели отличные.