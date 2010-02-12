Credit Suisse Group AG в 4 кв. 2009г. получил чистую прибыль в размере 793 млн. франков
10:55, 12 февраля 2010Разное
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Швейцария. В четвертом квартале 2009 года банк Credit Suisse Group AG получил чистую прибыль в размере 793 млн. швейцарских франков, по сравнению с убытком в 6,02 млрд франков за аналогичный период 2008 года.
Комментарий. Банк много потратил на покрытие своих убытков, но плохие времена уже позади. Теперь самое время зарабатывать прибыль, что Credit Suisse и делает.
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