Credit Suisse Group AG в 4 кв. 2009г. получил чистую прибыль в размере 793 млн. франков

Швейцария. В четвертом квартале 2009 года банк Credit Suisse Group AG получил чистую прибыль в размере 793 млн. швейцарских франков, по сравнению с убытком в 6,02 млрд франков за аналогичный период 2008 года.

Комментарий. Банк много потратил на покрытие своих убытков, но плохие времена уже позади. Теперь самое время зарабатывать прибыль, что Credit Suisse и делает.