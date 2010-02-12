Николаевский глиноземный завод в 2009г. увеличил производство на 3,7%

Украина. По итогам 2009 года Николаевский глиноземный завод (НГЗ) увеличил производство на 3,7%, по сравнению с 2008 годом. Комментарий. Рост объемов производства в условиях кризиса - явный успех, хотя и вызван во многом спецификой НГЗ.