В КНР инфляция на уровне 1,5%, цены производителей выросли на 4,3%

Китай. В январе 2010 года инфляция составила 1,5%, что на 0,4 п.п. ниже, чем за предыдущий месяц.

Китай. В январе 2010 года цены производителей выросли на 4,3%, что на 2,6 п.п. выше, чем за предыдущий месяц.

Китай. В январе 2010 года цены на квартиры в крупнейших городах выросли на 9,5%, что на 1,7 п.п. больше, чем за предыдущий месяц.

Комментарий. Столь неадекватный рост цен в Китае пугает мировую экономику. Все чаще звучат высказывания экспертов и аналитиков, что китайская экономика находится в предкризисной ситуации. Сложно понять, почему цены в промышленности растут, а на потребительские товары падают.