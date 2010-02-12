ГЛАВНОЕ на 12 февраля (день)

Хроника дня

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Калуш объявлен зоной чрезвычайной экологической ситуации

Верховная Рада Украины объявила территории города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области зоной чрезвычайной экологической ситуации.

За принятие закона об утверждении соответствующего указа Президента проголосовали 392 народных депутаты из 427 зарегистрированных в сессионном зале.

В своем указе глава государства отмечает, что в результате принятых в свое время неправильных решений о расположении и эксплуатации хвостохранилищ, отвалов, аккумулирующих емкостей и способа ликвидации шахтных полостей, образовавшихся вследствие хозяйственной деятельности химических предприятий в Калушском районе Ивано-Франковской области, было нарушено экологическое равновесие в толще горных пород Калуш-Голинского месторождения калийных солей. Это привело к многочисленным провалам в земной поверхности над площадью шахтных полей в Калуше, разрушение домов и коммуникаций, засолению водоносных горизонтов в этом городе, селах Кропивник и Сивка-Калушская.

Указом и законом предусмотрено, что Кабинет министров Украины должен обеспечить безотлагательно в зоне чрезвычайной экологической ситуации добровольное отселение людей с территорий проседания земли, образования провальных воронок, карстов, оползней, с обязательным обеспечением их жилыми помещениями для временного, а в дальнейшем постоянного проживания; осуществление предупредительных мер с целью недопущения загрязнения источников питьевой воды; осуществление технических мероприятий по укреплению, гидроизоляции, уменьшению динамики увеличения рассола в Домбровском карьере калийных руд.

Кабмину также поручено выделить в недельный срок дополнительные средства местным бюджетам Калуша и Калушского района, другие материальные ресурсы для нормализации экологического состояния в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Намечены также другие срочные меры.

Закон и указ Президента вступают в силу со дня опубликования.

В Украине из-за ненастья обесточены 234 населенных пункта

11 февраля вследствие ненастья в 10 областях Украины были обесточены 234 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Одесской обесточены 69 населенных пунктов, в Николаевской – 75, Херсонской – 24, Волынской – 23, Кировоградской – 16, Тернопольской – 13, Черкасской – 5, Днепропетровской – 4, Запорожской – 3 и Луганской – 2.

Электроснабжения восстанавливают бригады облэнерго.

Экономика

ВВП Украины в 2009 г снизилось на 13,9%

По оценкам Счетной палаты Украины, падение внутреннего валового продукта Украины в 2009 году ставило 13,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины в 2009 году на уровне 14,5%.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивает падение валового внутреннего продукта в 2009 году на уровне 15%.

Кабмин назвал стратегические проекты

Кабинет министров Украины утвердил перечень инвестиционных проектов, которые имеют стратегическое значение для экономического развития государства.

Соответствующее постановление правительства от 23 декабря №1429 обнародовано на сайте Верховной Рады.

В перечень включены 9 инвестпроектов.

В сфере энергетики стратегическими инвестпроектами определены производство ветровых электроустановок высокой мощности (ответственно за реализацию проекта - Национального космического агентства Украины (НКАУ)) и модернизация действующих и строительство новых ТЭС (Министерство топлива и энергетики).

В сфере транспорта – организация скоростных пассажирских перевозок в Киеве (Министерство транспорта и связи, ГП «Международный аэропорт «Борисполь»), строительство авиационного логистического центра (Киевская облгосадминистрация).

Кроме того, на уровне регионов приоритетными инвестпроектами определены строительство комплексов по переработке твердых бытовых отходов (Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, местные администрации), а также создание индустриальных парков (облгосадминистрации).

К стратегическим проектам отнесены изготовление космического ракетного комплекса «Циклон-4» (НКАУ), а также строительство завода по фракционированию плазмы крови и создание системы обеспечения населения препаратами крови (Министерство здравоохранения).

Финансы

Нацбанк проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины 17 февраля проведет специальный аукцион по продаже долларов США.

Минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. При этом не использованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. коммерческий банк обязан продать Нацбанку. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены принять участие в спецаукционе 17 февраля, должны привлекать от клиентов 100% денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона.

ТЭК

Цены на бензины в Украине не изменились

С 5 по 12 февраля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились.

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 5 по 12 февраля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – сохранились на уровне 6,77 грн./л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 7,32 грн./л; на бензин А-95 – сохранились на уровне 7,80 грн./л; на дизельное топливо – сохранились на уровне 6,75 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 г. – 4,75 млн. тонн), дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 г. – 5,29 млн. тонн).

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,05 грн./долл., продают – по 8,10 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2% по сравнению с 11 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также понизился на 0,8% по сравнению с 11 февраля – 11,00/11,14 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,07 грн./евро, по продаже – в пределах 11,09-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 февраля повысился на 0,8% и составляет в среднем 0,2624 грн./рубль, курс продажи – незначительно понизился – до 0,2693 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2580-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,05 грн./долл., продажи – 8,11 грн./долл. Курс понизился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,8% по сравнению с 11 февраля и сегодня составляет 11,00 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 11,15 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,05 грн./евро, по продаже – в пределах 11,09-11,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 11 февраля повысился на 1% и сегодня составляет 0,2597 грн./рубль, курс продажи – понизился на 0,3% – до 0,2695 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2710 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 10,988118, к российскому рублю – 0,2659.