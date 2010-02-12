Главное на 12 февраля (вечер)

Финансы

С 10 февраля 2010 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором» от 21 января 2010 года №1822-VI.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в ст. 10561 Гражданского кодекса (ГК) Украины и ст. 6 Закона Украины «О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг».

В рамках Комплексной программывыплаты депозитов после возобновления выдачи вкладов в течение суток – с 11 по 12 февраля 2010 года – банка «Надра» выплатил клиентам - физическим лицам около 20 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на сегодня денежные средства могут получить клиенты, выплаты которым в рамках Комплексной программы были запланированы на декабрь, но отложены в связи с принятием решения Кабинета министров Украины о передаче депозитов клиентов банка «Надра» в другое финансовое учреждение. Кроме того, с 11 февраля банк возвращает часть вкладов, которые, согласно депозитным договорам, должны выплачиваться в феврале.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 967 тыс. швейцарских франков по курсу 7,5 грн./франк и 137 тыс. евро по курсу 11 грн./евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, доллары покупали - АКБ «Укрсоцбанк», АО «ОТП Банк», АО «Укрэксимбанк», АО «УкрСиббанк», ПАО «Универсал Банк»; евро - АКБ «Укрсоцбанк», АО «УкрСиббанк», ОАО «Украинский профессиональный банк», ПАО «Донгорбанк» и ПАО КБ «ПриватБанк».

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0320/8,0480 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0225/8,0350 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0175/8,0260 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2662/0,2667 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2659/0,2664 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2645/0,2650 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,32 рублей за доллар (+0,1940).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3627/1,3629 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3579/1,3581 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9525/10,9765 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9335/10,9550 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8640/10,8875 грн./евро.

Промышленность

По оценкам Счетной палаты Украины, падение внутреннего валового продукта Украины в 2009 году составило 13,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины в 2009 году на уровне 14,5%.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивает падение валового внутреннего продукта в 2009 году на уровне 15%.

Согласно предварительным данным, по итогам 2009 года украинские металлургические предприятия получили 6,3 млрд. грн. убытков (финансовый результат до налогообложения).

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным источника, отрицательная рентабельность метпредприятий составила -4,5%.

Компания Ralkon Commercial Limited, принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю КОЛОМОЙСКОМУ, 8 февраля 2010 года продала 2,88% (17 млн. штук) акций компании Ferrexpo.

Об этом сообщается в уведомлении Ferrexpo, размещенном на сайте компании.

Согласно уведомлению, после продажи доля акций Ferrexpo, которыми владеет Ralkon Commercial Limited, сократилась до 0%.

Вместе с тем, в уведомлении Ferrexpo уточняется, что между компанией Ralkon Commercial Limited и еще одним акционером Ferrexpo – компанией Fayver Properties Inc, которой принадлежит 3,43% (20 млн. 224 тыс. 126 штук) акций Ferrexpo, существует соглашение о совместном использовании права голосования акциями Ferrexpo.

Компания Fayver Properties Inc. принадлежит бизнес-партнеру И.КОЛОМОЙСКОГО Геннадию БОГОЛЮБОВУ. Таким образом, И.КОЛОМОЙСКИЙ сохраняет непрямой контроль над 3,43% акций Ferrexpo.

Новости ТЭК

Партия регионов заявляет о намерении провести полный аудит деятельности НАК «Нафтогаза Украины» и заменить руководство компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

По его словам, главной задачей сегодня является оздоровление компании, чтобы у нее появились деньги.

Н.АЗАРОВ также считает, в марте Украина сможет расплатиться с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале газ. Он уверен, что это произойдет не за счет золотовалютных резервов.

Государственная Дума Российской Федерации сегодня ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РФ и Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года.

Как сообщили УНИАН в Министерстве энергетики России, в соответствии с протоколом с территории России беспошлинно будут поставляться в Беларусь объемы сырой нефти, необходимые для внутреннего потребления в соответствии с балансом нефтяного сырья, который согласован компетентными органами сторон. В 2010 году в Беларусь будет беспошлинно поставлено 6,3 млн. тонн нефти.

В результате, по предварительным расчетам, бюджет РФ получит в 2010 году на 77,98 млрд. рублей (около 2,6 млрд. долл.) больше, чем в 2009 году.

Сообщается, что протоколом предусмотрено применение утвержденной 27 января 2010 года методики изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Беларуси. Методика устанавливает порядок определения размера тарифов по транспортировке нефти через территорию Беларуси, а также исключает возможность пересмотра размера тарифов в одностороннем порядке уполномоченным органом Беларуси.

Агропром

Аграрный фонд Украины в марте т.г. начнет экспорт зерна. Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве аграрной политики Украины.

«Через две-три недели Аграрный фонд начнет отгрузку зерна на экспорт», - сказал он.

Источник напомнил, что с внесением изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”, Аграрному фонду предоставлено право экспорта зерна из государственного интервенционного фонда, и объем экспорта не может превышать 500 тыс. тонн.

Правительство Украины намерено возобновить действовавший в прошлом году механизм возмещения НДС экспортерам зерна через Аграрный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в пятницу журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

"Мы хотим возобновить ту норму, которая действовала в минувшем году и была достаточно эффективной – это возмещение НДС экспортерам зерна через Агарный фонд", - сказал он.

Министр отметил, что на сегодня Аграрный фонд имеет более 1,5 млн. тонн зерна, которые могут быть задействованы для возмещения НДС экспортерам.

(УНИАН)