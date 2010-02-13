Завтра регионалы обсудят первоочередные шаги во власти

Фракция Партии регионов 14 февраля проведет заседание, на котором обсудит свои первоочередные действия после официального обнародования результатов выборов Президента Украины.

Об этом в эфире программы "Шустер Live" вчера вечером на ТРК «Украина» заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Во время эфира возник небольшой спор между А.ЕФРЕМОВЫМ и лидером депутатской группы "За Украину!", которая входит в состав фракции НУ-НС, Вячеславом КИРИЛЕНКО.

В.КИРИЛЕНКО высказал претензии к тому, что на данное время от команды победителя выборов не слышно, какими будут первоочередные шаги, а речь идет только о распределении должностей.

Он также обратился к А.ЕФРЕМОВУ с просьбой назвать три первоочередных указа В.ЯНУКОВИЧА в качестве Президента Украины.

"Я не знаю. Я не советовался с Президентом по этому вопросу", - сказал А.ЕФРЕМОВ и добавил, что в воскресенье состоится собрание фракции Партии регионов.

"Это будет собрание фракции, на котором мы будем обсуждать первоочередные действия. Но, поверьте, по вашим указам мы работать точно не будем", - сказал народный депутат, отвечая В.КИРИЛЕНКО.

При этом А.ЕФРЕМОВ добавил, что одним из первых шагов В.ЯНУКОВИЧА будет поручение правительству о выполнении закона о повышении социальных стандартов. "И это будет сделано", - сказал А.ЕФРЕМОВ.