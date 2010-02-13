Завтра регионалы обсудят первоочередные шаги во власти
...после обнародования результатов выборов
Фракция Партии регионов 14 февраля проведет заседание, на котором обсудит свои первоочередные действия после официального обнародования результатов выборов Президента Украины.
Об этом в эфире программы "Шустер Live" вчера вечером на ТРК «Украина» заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
Во время эфира возник небольшой спор между А.ЕФРЕМОВЫМ и лидером депутатской группы "За Украину!", которая входит в состав фракции НУ-НС, Вячеславом КИРИЛЕНКО.
В.КИРИЛЕНКО высказал претензии к тому, что на данное время от команды победителя выборов не слышно, какими будут первоочередные шаги, а речь идет только о распределении должностей.
Он также обратился к А.ЕФРЕМОВУ с просьбой назвать три первоочередных указа В.ЯНУКОВИЧА в качестве Президента Украины.
"Я не знаю. Я не советовался с Президентом по этому вопросу", - сказал А.ЕФРЕМОВ и добавил, что в воскресенье состоится собрание фракции Партии регионов.
"Это будет собрание фракции, на котором мы будем обсуждать первоочередные действия. Но, поверьте, по вашим указам мы работать точно не будем", - сказал народный депутат, отвечая В.КИРИЛЕНКО.
При этом А.ЕФРЕМОВ добавил, что одним из первых шагов В.ЯНУКОВИЧА будет поручение правительству о выполнении закона о повышении социальных стандартов. "И это будет сделано", - сказал А.ЕФРЕМОВ.