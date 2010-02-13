ЕС больше заинтересован в "понятных шагах" по формированию коалиции и КМ

Европейский Союз не хочет сохранения неопределенности в украинской политике.

Такое мнение в телефонном разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе высказал директор программы «Россия в региональном и глобальном контексте» финского Института международных дел Аркадий МОШЕС.

«ЕС признал исход выборов. Два тура наблюдатели международные фиксируют, что выборы происходят в соответствии с критериями, в соответствии со стандартами. В этой ситуации поход в суд мало что дает», - заявил он, комментируя возможность оспаривания Юлией ТИМОШЕНКО результатов президентских выборов в судах.

«Можно, наверное, попытаться оспорить и действительно доказать какие-то нарушения, которые, наверное, были на каких-то участках, но, что касается ЕС, то, по моему мнению, ЕС не очень хочет сохранения неопределенности в украинской политической ситуации», - добавил эксперт.

Он отметил, что Евросоюз гораздо в большей степени устроили бы первые понятные шаги в плане переформатирования коалиции и возможного формирования нового состава правительства.

Вместе с тем, А.МОШЕС выразил убежденность в том, что Евросоюз постарается сохранить определенную отстраненность, чтобы не возникало впечатление, что он пытается играть роль внутриполитического игрока.

«Позиция ЕС и в 2004 году, и сейчас была однозначной: главное – это процедура, Президента выбирает украинский народ. Не внешние действующие лица – будь-то ЕС или Россия – должны определять то, как будет выглядеть конфигурация политических сил в Украине», - отметил финский эксперт.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Виктор ЯНУКОВИЧ во втором туре выборов набрал 48,95% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 45,47%.