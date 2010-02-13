На юге Украины и в Крыму объявлено штормовое предупреждение
12:25, 13 февраля 2010Разное
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Сильный дождь и ветер, гололед
В Крыму и Херсонской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 13-14 февраля в Крыму ожидаются сильные ливни. В реках возможен подъем уровня воды на 0,3-0,8 м.
Проезд по дорогам полуострова, Ангарскому и Грушевскому горным перевалам обеспечен.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в регионе ожидается местами сильный дождь, порывы ветра, гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Из-из-за непогоды в Херсонской области остаются обесточенніми 35 населенных пунктов.
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