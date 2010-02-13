На юге Украины и в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму и Херсонской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 13-14 февраля в Крыму ожидаются сильные ливни. В реках возможен подъем уровня воды на 0,3-0,8 м.

Проезд по дорогам полуострова, Ангарскому и Грушевскому горным перевалам обеспечен.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в регионе ожидается местами сильный дождь, порывы ветра, гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Из-из-за непогоды в Херсонской области остаются обесточенніми 35 населенных пунктов.