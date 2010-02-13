Минобразования обратился к ВР с просьбой сохранить 12-ти летку

Министерство образования и науки Украины выступает против возвращения к 10-летней средней школе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, 11 февраля коллегия министерства приняла обращение к Верховной Раде Украины, в котором отмечает, что двенадцатилетний срок обучения сохранил здоровье детей, нормировал учебную нагрузку, позволил ввести пятидневную учебную неделю, а десятилетка будет предусматривать возвращение к шестидневному обучению, что угрожает здоровью школьников.

Кроме того, по убеждению авторов обращения, более 100 тысяч учителей автоматически станут безработными, а международное сообщество не будет признавать аттестатов о среднем образовании и дипломов о высшем образовании, поскольку это является нарушением рекомендаций ЮНЕСКО о минимальном 12-летнем сроке получения среднего образования.

В Минобразования отмечают, что уже потрачено 1,5 млрд. грн. на учебники, и для их замены необходимо еще больше средств плательщиков налогов.

Также авторы обращения к парламенту отмечают, что в результате будет отменено профильное обучение в старшей школе, и ученикам будет крайне сложно поступить в высшие учебные заведения.

Как напомнили в пресс-службе Минобразования, в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 23 февраля внесен законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возвращения к 10-летнему сроку получения полного общего среднего образования. Законопроект внесен народным депутатом Анатолием ГРИЦЕНКО.

Коллегия Министерства образования и науки призывает народных депутатов отклонить этот законопроект как таящий в себе угрозу отбросить украинское образование на десятки лет назад.