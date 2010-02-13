Анонс на 15 февраля

События 15 февраля

11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

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11-00 - Состоится расширенное заседание Антимонопольного комитета Украины по обсуждению проблемы антиконкурентных заговоров в сфере государственных закупок и наработки эффективных механизмов предотвращения таких нарушений. Будет представлен аналитический обзор работы органов Комитета по выявлению и прекращению антиконкурентных согласованных действий участников торгов, которые приводят к искажению результатов тендеров и значительному превышению расходов государственных средств. Участники: и.о.председателя Комитета Александр Мельниченко, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам экономической политики Сергей Осыка, президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Совета Федерации работодателей Украины Юрий Бойко, президент УАК Леонид Козаченко (ул. Урицкого, 45, 4-й этаж, зал заседаний).

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13-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул.. Крещатик, 36, 919 к.);

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15-00 - состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса вул..Крещатик, 36, 4-й этаж, конференц-зал).

Нужна аккредитация. Телефон: 278-24-64.

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15-00 - Состоится 160 заседание Украинского клуба на тему: "Судьба Верховной Рады шестого созыва в новых условиях». Организаторы: Киевский институт проблем управления имени Горшенина, общество “Украинский клуб”, Центр "Свобода слова" Институт украинской политики, Международный Центр национального возрождения, Украинское общество (ул. Ярославов вал, 9, конференц-зал Международного Центра национального возрождения). Регистрация участников: info@litforum.org.

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17-00 - Состоится семинар по жилищной тематике, как общественное мероприятие самозащиты населения, организованное общественными организациями “Союз владельцев жилья Киева” и “Ассоциаций Территориальная община”. Планируется подписание участниками письма-обращения к Киевскому городскому председателю с просьбой провести встречу с председателями правлений ЖБК, ОСББ всех районов города Киева (актовый зал института “Киевпроект”, ул.Б.Хмельницкого, 18-22). Телефон: 067-407-52-73.

16 февраля в 13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Лучший автосалон страны “ВААИД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2010 состоится!”. Организаторы: Всеукраинская Ассоциация Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД) и компания «ВААИ-ЭКСПО». Вопросы: Формат автошоу в 2010 году; Дальнейшая перспектива полноценного развития автомобильного рынка страны. Участники: Станислав Щербина, президент ВААИД; Олег Назаренко, генеральный директор ВААИД; Олег Литвяк, исполнительный директор «ВААІД-ЭКСПО» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 279-72-89, 8 067 538 95 03.