Сегодня ЦИК рассмотрит ряд жалоб по президентским выборам

Сегодня в 15.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, на заседании планируется рассмотреть, в частности, ряд жалоб относительно выборов Президента Украины 2010 года.

Аккредитация на мероприятие продлится до 14.30 по телефонам: 256-81-72, 256-82-80. Аккредитация обязательна.