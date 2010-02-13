Сегодня ЦИК рассмотрит ряд жалоб по президентским выборам
13:06, 13 февраля 2010Разное
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Заседание состоится в 15.00
Сегодня в 15.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.
Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, на заседании планируется рассмотреть, в частности, ряд жалоб относительно выборов Президента Украины 2010 года.
Аккредитация на мероприятие продлится до 14.30 по телефонам: 256-81-72, 256-82-80. Аккредитация обязательна.
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