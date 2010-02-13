Римская полиция изъяла 500 тыс. тонн поддельных товаров
14:00, 13 февраля 2010Разное
0
На подделки хотели нашить бирки брэндов
Итальянские полицейские изъяли 500 тыс. тонн поддельных товаров, сообщает ВВС.
Полицейские, по их собственному признанию, были удивлены количеству подделок.
Партию поддельной обуви, одежды и кожаных изделий, предположительно привезли из Азии. Полицейские считают, что на подделки собирались нашить бирки именитых итальянских дизайнеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter