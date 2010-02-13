Римская полиция изъяла 500 тыс. тонн поддельных товаров

14:00, 13 февраля 2010
Разное
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На подделки хотели нашить бирки брэндов

Итальянские полицейские изъяли 500 тыс. тонн поддельных товаров, сообщает ВВС.

Полицейские, по их собственному признанию, были удивлены количеству подделок.

Партию поддельной обуви, одежды и кожаных изделий, предположительно привезли из Азии. Полицейские считают, что на подделки собирались нашить бирки именитых итальянских дизайнеров.

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