Римская полиция изъяла 500 тыс. тонн поддельных товаров

На подделки хотели нашить бирки брэндов

Итальянские полицейские изъяли 500 тыс. тонн поддельных товаров, сообщает ВВС. Полицейские, по их собственному признанию, были удивлены количеству подделок. Партию поддельной обуви, одежды и кожаных изделий, предположительно привезли из Азии. Полицейские считают, что на подделки собирались нашить бирки именитых итальянских дизайнеров.

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