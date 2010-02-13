Портнов будет представлять интересы Тимошенко в ВАСУ

Народный депутат, заместитель руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО Андрей ПОРТНОВ будет представлять ее интересы в Высшем административном суде, в котором будут обжалованы результаты выборов главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил сам А.ПОРТНОВ, комментируя информацию СМИ о том, что он якобы отказался обжаловать результаты второго тура выборов.

«Мы пройдем этот путь до конца, и обеспечим максимальную правовую защиту Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал А.ПОРТНОВ.

Он сообщил, что штаб Ю.ТИМОШЕНКО подготовил соответствующую юридическую аргументацию, которая включает в себя анализ украинских и международных правовых норм.

А.ПОРТНОВ отметил, что принято политическое решение обжаловать результаты выборов, поэтому вся юридическая команда Ю.ТИМОШЕНКО будет осуществлять максимум мероприятий для защиты истинного волеизъявления граждан.

Как сообщалось, штаб Ю.ТИМОШЕНКО требует провести пересчет голосов по 1200 участкам, по которым поданы жалобы.

Руководитель Центрального избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ подчеркивал, что для страны очень важно знать, легитимно или нелегитимно избран Президент.

Как сообщал УНИАН, источник, близкий к А.ПОРТНОВУ, сообщил еженедельнику «Зеркало недели» (№ 5(785), 13-19 февраля), что А.ПОРТНОВ якобы считает бесперспективным судебное опротестование результатов второго тура президентских выборов в Украине, и сложил с себя полномочия по дальнейшему ведению соответствующей юридической кампании со стороны БЮТ.

По информации источника, А.ПОРТНОВ и близкие к нему эксперты в вопросах юриспруденции якобы считают, что успешно опротестовать результаты второго тура выборов в суде и провести повторные выборы невозможно.