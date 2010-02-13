Партия «За Украину!» не войдет в коалицию с ПР

Партия «За Украину!» и ее представители в Верховной Раде Украины не будут входить в коалицию с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение принял политический совет партии «За Украину!», заседание которого состоялось сегодня в Киеве.

В частности, в решении политсовета говорится, что "неоднократные заявления лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о сдаче украинской газотранспортной системы, продолжении базирования Черноморского флота РФ в Крыму, отмене независимого тестирования, заявления относительно статуса русского языка убеждают нас в том, что Виктор ЯНУКОВИЧ и возглавляемая им Партия регионов не руководствуются национальными интересами".