ЦИК приняла все 225 протоколов окружных комиссий

Центральная избирательная комиссия приняла все 225 протоколов окружных избирательных комиссий относительно итогов повторного голосования по выборам Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, сегодня ЦИК в режиме заседания продолжила прием протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов с пометкой "Уточненный".

По итогам утренней части заседания были приняты все протоколе ОИК с пометкой "Уточненный", которые должны были поступить к Комиссии.

Таким образом на обработке в ЦИК находятся протоколы об итогах голосования 225 окружных избирательных комиссий.