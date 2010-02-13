Главное на 13 февраля

Хроника дня

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Выборы: ЦИК приняла все 225 протоколов окружных комиссий

Центральная избирательная комиссия приняла все 225 протоколов окружных избирательных комиссий относительно итогов повторного голосования по выборам Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, сегодня ЦИК в режиме заседания продолжила прием протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов с пометкой "Уточненный".

По итогам утренней части заседания были приняты все протоколе ОИК с пометкой "Уточненный", которые должны были поступить к Комиссии.

Таким образом на обработке в ЦИК находятся протоколы об итогах голосования 225 окружных избирательных комиссий.

Портнов отказался от обжалования результатов 2-го тура в суде

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ считает бесперспективным судебное опротестование результатов второго тура президентских выборов в Украине, и сложил с себя полномочия по дальнейшему ведению соответствующей юридической кампании со стороны БЮТ.

Об этом еженедельнику «Зеркало недели» (№ 5(785), 13-19 февраля) сообщило близкий к А.ПОРТНОВУ источник.

По информации источника, А.ПОРТНОВ и близкие к нему эксперты в вопросах юриспруденции считают, что успешно опротестовать результаты второго тура выборов в суде и провести повторные выборы невозможно.

«Плюс признание выборов Западом, НАТО, ЕС, ОБСЕ, поздравление ОБАМЫ… Нужно полностью потерять связь с реальностью, чтобы демонстративно не замечать таких очевидных вещей», - уточняет собеседник издания.

При этом, по данным источника, подобную позицию разделяют далеко не все в БЮТ. Оппоненты А.ПОРТНОВА, которые входят в так называемую «группу ОНОПЕНКО», в частности, народные депутаты Николай КАТЕРИНЧУК и Сергей ВЛАСЕНКО, по словам источника, «взяли в оборот лидера и полностью дезинформировали руководство фракции» относительно судебных перспектив возможной отмены результатов второго тура выборов.

Позже пресс-служба БЮТ заявила, что А.ПОРТНОВ будет представлять интересы Тимошенко в ВАСУ. «Мы пройдем этот путь до конца, и обеспечим максимальную правовую защиту Юлии ТИМОШЕНКО», - цитирует его слова пресс-служба.

Суды отказали БЮТ в рассмотрении всех 72-х исков. заявляет ПР

В Партии регионов заявляют, что на сегодня суды отказали Блоку Юлии Тимошенко в рассмотрении всех 72-х исков о признании недействительными результатов президентских выборов.

Об это сказано в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

«Видя, читая и слушая в средствах массовой информации заявления юристов, которым ТИМОШЕНКО поручила выполнение неблагодарной да и изначально невыполнимой миссии по оспариванию результатов второго тура президентских выборов, замечаешь одну характерную особенность – «почему-то» не называются конкретные избирательные участки, по которым штабные специалисты БЮТ якобы добились желаемого для них судебного решения. Ничего удивительного в этом нет. По одной простой причине – нет и самих побед. Они – плод болезненного воображения наших оппонентов, и ничего более», - утверждают в Партии регионов.

По мнению «регионалов», «все происходящее – результат банального желания потянуть время, чтобы на день, два, три, на неделю оттянуть закономерный финал – прощание с властью. А еще – замести следы своих неблаговидных деяний, и, прежде всего, – незаконного использования огромных средств из госбюджета в избирательной кампании ТИМОШЕНКО».

В Партии регионов сообщают, что по состоянию на полдень 13 февраля судами было рассмотрено уже 72 иска, 33 из которых касались признания результатов голосования недействительными.

«Итог для наших оппонентов (причем, независимо от региона, где это происходило) печален: по всем 72 поданным искам суды отказали в их рассмотрении», - заявляют «регионалы».

Власть: Фракция Партии регионов 14 февраля обсудит свои первые шаги после официального обнародования результатов выборов Фракция Партии регионов 14 февраля проведет заседание, на котором обсудит свои первоочередные действия после официального обнародования результатов выборов Президента Украины.

Об этом в эфире программы "Шустер Live" вчера вечером на ТРК «Украина» заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Во время эфира возник небольшой спор между А.ЕФРЕМОВЫМ и лидером депутатской группы "За Украину!", которая входит в состав фракции НУ-НС, Вячеславом КИРИЛЕНКО.

В.КИРИЛЕНКО высказал претензии к тому, что на данное время от команды победителя выборов не слышно, какими будут первоочередные шаги, а речь идет только о распределении должностей.

Он также обратился к А.ЕФРЕМОВУ с просьбой назвать три первоочередных указа В.ЯНУКОВИЧА в качестве Президента Украины.

"Я не знаю. Я не советовался с Президентом по этому вопросу", - сказал А.ЕФРЕМОВ и добавил, что в воскресенье состоится собрание фракции Партии регионов.

"Это будет собрание фракции, на котором мы будем обсуждать первоочередные действия. Но, поверьте, по вашим указам мы работать точно не будем", - сказал народный депутат, отвечая В.КИРИЛЕНКО.

При этом А.ЕФРЕМОВ добавил, что одним из первых шагов В.ЯНУКОВИЧА будет поручение правительству о выполнении закона о повышении социальных стандартов. "И это будет сделано", - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Финансы: Фонд Ахметова рекомендует начать реформы с банковской системы

Фонд Ахметова назвал 7 основных реформ для повышения конкурентоспособности Украины

Фонд Рината АХМЕТОВА назвал 7 основных реформ для повышения конкурентоспособности страны.

Как отмечает в статье для еженедельника "Зеркало недели" (№ 5 (785) 13-19 февраля) директор фонда «Эффективное управление» Наталья ИЗОСИМОВА, первым приоритетом для Украины является реформа банковской системы.

По ее словам, Национальный банк Украины совместно с правительством должен разработать видение архитектуры будущей финансовой системы Украины, которая может быть основана на нескольких крупных, либо на большем количестве средних банков.

«Исходя из первого либо второго варианта, следует предпринимать дальнейшие шаги в реформировании банковского сектора. Эта реформа в любом случае неизбежна, и чем быстрее она произойдет, тем быстрее появится определенность, восстановится доверие к банкам и оживится финансирование бизнеса», - отметила Н.ИЗОСИМОВА.

Вторым и третьим приоритетами является принятие Налогового кодекса и упрощение регуляторной среды для бизнеса, заявила эксперт.

В частности, необходимо сократить сроки и процедуры, связанные с регистрацией и получением необходимых разрешений, а также отменить одну треть всех лицензий в Украине, которые не выполняют функции ни защиты потребителей, ни защиты государственных интересов. При этом отдельной важной задачей выступает радикальное упрощение разрешительной системы в строительстве, подчеркнула Н.ИЗОСИМОВА.

Приоритет четвертый - реформа на рынке земли сельскохозяйственного назначения, в частности, снятие моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения.

«Из-за действия моратория земля не может служить предметом залога, поэтому возможности получения кредитов сельхозпроизводителями крайне ограничены», - пояснила эксперт.

Пятым приоритетом является создание института государственно-частного партнерства. Так, масштабные инфраструктурные проекты позволят оживить металлургию, строительную отрасль, сектор услуг и создадут новые рабочие места в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе инфраструктура станет катализатором экономического роста, убеждена Н.ИЗОСИМОВА.

Шестой приоритет директор фонда «Эффективное управление» видит в совершенствовании процедуры банкротства, седьмой - в реформе государственного аппарата.

«Эффективность проводимых реформ напрямую зависит от эффективности работы и профессионализма государственной службы. Можно сказать, что это реформа всех реформ, поскольку принятие законов в парламенте должно гарантировать реализацию этих законов на практике», - пояснила Н.ИЗОСИМОВА.

Она отметила, что в большинстве развитых стран политический уровень руководства отделен от уровня госаппарата, и политики ограничены в принятии кадровых решений в своих ведомствах. Это создает госслужащим гораздо более благоприятные условия для работы, в том числе возможности профессионального и карьерного роста. Эта реформа должна также способствовать оптимизации функций институтов государственной власти, разделению полномочий и зон ответственности, считает эксперт.

Н.ИЗОСИМОВА также подчеркнула, что данные реформы могут быть реализованы в довольно короткие сроки и внедрены в течение 2010 года, а также для внедрения большей части из них не требуется значительных ресурсов.

Кроме того, предлагаемые меры обеспечивают и антикризисный эффект, и закладывают фундамент будущего экономического роста.

«Без этих реформ повысить конкурентоспособность страны и привлечь долгосрочные инвестиции, столь необходимые для выхода из кризиса, будет непросто», - убеждена директор фонда «Эффективное управление».

Образование: Минобразования выступает против возвращения к 10-ти летке

Министерство образования и науки Украины выступает против возвращения к 10-летней средней школе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, 11 февраля коллегия министерства приняла обращение к Верховной Раде Украины, в котором отмечает, что двенадцатилетний срок обучения сохранил здоровье детей, нормировал учебную нагрузку, позволил ввести пятидневную учебную неделю, а десятилетка будет предусматривать возвращение к шестидневному обучению, что угрожает здоровью школьников.

Кроме того, по убеждению авторов обращения, более 100 тысяч учителей автоматически станут безработными, а международное сообщество не будет признавать аттестатов о среднем образовании и дипломов о высшем образовании, поскольку это является нарушением рекомендаций ЮНЕСКО о минимальном 12-летнем сроке получения среднего образования.

В Минобразования отмечают, что уже потрачено 1,5 млрд. грн. на учебники, и для их замены необходимо еще больше средств плательщиков налогов.

Также авторы обращения к парламенту отмечают, что в результате будет отменено профильное обучение в старшей школе, и ученикам будет крайне сложно поступить в высшие учебные заведения.

Как напомнили в пресс-службе Минобразования, в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 23 февраля внесен законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возвращения к 10-летнему сроку получения полного общего среднего образования. Законопроект внесен народным депутатом Анатолием ГРИЦЕНКО.

Коллегия Министерства образования и науки призывает народных депутатов отклонить этот законопроект как таящий в себе угрозу отбросить украинское образование на десятки лет назад.

Транспорт: В Украине из-за непогоды закрыты аэропорты в пяти городах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

По оперативным данным, с 12.45 в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт аэропорт в Ивано-Франковске. Ведется очистка взлетно-посадочной полосы.

Также не работают аэропорты в Днепропетровске, Ривне, Мариуполе и Черновцах.

В 9-ти областях Украины осложнено движение по автодорогам

В Украине более 4 тысяч работников службы автомобильных дорог расчищают дороги от снега.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, по состоянию на 13.00 в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Луганской областях осадки в виде небольшого снега; в Черновицкой области - мокрый снег, в Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях - местами небольшой дождь. На перевальных участках дорог в Карпатах в Ивано-Франковской области - снег, на других перевалах - без осадков. В АР Крым без осадков, местами туман. Проезд обеспечен.

На дороге М-05 Киев-Одесса в Одесской области идет местами небольшой дождь, дорожное покрытие местами мокрое. Проезд обеспечен.

Покрытие автодорог государственного значения в центральных и восточных областях заснежено. В Черниговской – “снежная каша”, в Донецкой – местами снежные сугробы, в Николаевской, Запорожской и Одесской областях - местами гололедица. Проезд обеспечен, однако в Донецкой и Львовской областях временно закрыто движение.

Покрытие автодорог местного значения почти во всех областях заснежено. В Черниговской, Полтавской, Волынской и Донецкой областях - снежные сугробы, в Винницкой, Николаевской и Одесской областях – гололедица. Проезд обеспечен, однако в Черниговской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях движение усложнено.

На зимнем содержании дорог работают 2912 механизмов и 4135 рабочих.

Агро: Китайское молоко с меламином не поставлялось за рубеж

Обнаруженные в Китае молокопродукты, отравленные веществом меламин, вызывающим поражение почек, не поставлялись за рубеж и к настоящему моменту полностью конфискованы с рынка, пишет в субботу агентство Синьхуа.

Случаи продажи отравленных меламином молокопродуктов были зафиксированы в минувшие два месяца в провинциях Гуйчжоу, Сычуань и Цзянсу. Эксперты утверждают, что они изготовлены из запасов некачественного сухого молока, оставшихся после крупнейшего "меламинового скандала"в 2008 году. Тогда в КНР от отравленного меламином молока пострадали более 300 тысяч малышей, шесть детей погибли. "Однако на оптовых складах сохранилось достаточное количество меламиносодержащего сухого молока. Когда скандал затих, оптовики снова начали поставлять его на рынок", - рассказал экс-председатель гуандунской ассоциации молокопроизводителей Ван Динмянь. По сведениям Синьхуа, к настоящему времени все эти запасы конфискованы и уничтожены.

Завтра в Украине ожидается снег, днем до 2° тепла Завтра в Украине ожидается снег, днем до 2° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 14 февраля в Украине будет облачно. Снег, мокрый снег, на юге и юго-востоке с дождем, ночью на Левобережье, в Крыму и карпатском регионе местами сильные осадки, днем в южной части небольшие осадки. В Украине местами налипание мокрого снега, гололед, туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно южный (на западе северо-западный), 5-10 м/с, в южной и восточной частях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южных областях ночью около 0°, днем 0-5° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киевской области завтра облачно. Временами мокрый снег, местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В столице облачно. Временами мокрый снег, слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

ЧП: В Крыму и Херсонской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 13-14 февраля в Крыму ожидаются сильные ливни. В реках возможен подъем уровня воды на 0,3-0,8 м.

Проезд по дорогам полуострова, Ангарскому и Грушевскому горным перевалам обеспечен.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в регионе ожидается местами сильный дождь, порывы ветра, гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Из-из-за непогоды в Херсонской области остаются обесточенніми 35 населенных пунктов.

Два украинских грузовика застряли в сугробах в РФ - МИД В Белгородской области России в снежные заносы на двух грузовых автомобилях, которыми перевозились свежие фрукты, попали трое граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по поручению министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО Посольство Украины в РФ сегодня оперативно установило связь с руководством администрации губернатора Белгородской области. По имеющейся в МИД информации, Посольство Украины в РФ совместно с руководством управления МЧС России по Белгородский области предпринимают безотлагательные меры для разрешения ситуации, которая сложилась на участке автодороги, с привлечением необходимой спецтехники.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Российской Федерации и Департамента консульской службы.