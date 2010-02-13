Сегодня в 21.00 Тимошенко обратится к украинцам

Сегодня вечером в 21.00 ведущие украинские телеканалы будут транслировать обращение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к народу.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении в связях со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Ранее в интервью УНИАН народный депутат от “Нашей Украина – Народной самообороны” Тарас СТЕЦЬКИВ заявлял. что "молчание премьер-министра Украины настраивает на минорный лад». Т.СТЕЦЬКИВ назвал странным поведение Ю.ТИМОШЕНКО в ситуации, когда «весь мир уже признал результаты выборов». По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО прекрасно должна понимать, что «суды бесперспективны в принципе».

Т.СТЕЦЬКИВ считает, что молчание Ю.ТИМОШЕНКО связано с тем, что она не приняла окончательного решения, какой из вариантов выбрать: «или идти в оппозицию, или ожидать, пока ее отправят в отставку, или пробовать договариваться».

По мнению депутата от НУ-НС, Ю.ТИМОШЕНКО «должна подать в отставку и перейти в оппозицию”. “И это было бы цивилизованно, это был бы прецедент, это было бы полезно для государства», - подчеркнул он.

По его словам, уход в оппозицию дал бы Ю.ТИМОШЕНКО и ее политической силе «политическую перспективу». «В противном случае – затягивание ничего не дает, ведь все равно вынесут вперед ногами, и при этом будут говорить: «она зубами держалась за кресло, потому что для нее власть - самое главное в жизни», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.