ЦИК официально объявил Президентом Украины Януковича

Центральная избирательная комиссия официально объявила лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

На вчерашнем заседании комиссия по результатам проработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий установила официальные результаты повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.

Согласно результатам, обнародованным ЦИК, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовало 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 481 тыс. 266 избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 357 избирателей.

Таким образом, разрыв между двумя кандидатами составляет 3,48% голосов.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей (1 млн. 113 тыс. 51).

Признаны недействительными 1,19% (305 тис. 837 бюллетеней).

Штаб Тимошенко будет считать незаконным протокол ЦИК о результатах выборов и обжалует его в суде. Об этом заявил вчера журналистам в Центризбиркоме уполномоченный представитель кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО в ЦИК с правом совещательного голоса Владимир ПИЛИПЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

«Хочу сказать, что тот протокол об объявлении результатов выборов, который через 20 минут будет принят, по нашему глубокому убеждению является незаконным и не отвечает требованиям закона о выборах Президента Украины. Хочу отметить отдельно, что под стенограмму было заявлено о нерассмотренных судебных делах», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Он сообщил, что в Киевском апелляционном суде сейчас находится 43 судебных дела, рассмотрение части которых назначено уже на понедельник. Он обратил отдельное внимание на то, что основанием для решения Верховного суда об отмене результатов выборов второго тура в 2004 году было именно то, что в судах не были рассмотрены судебные дела.

«Фактически сегодня мы это повторяем. Протокол составляется во время рассмотрения судами жалоб на протоколы окружных избирательных комиссий. Фактически, если такой протокол будет составлен, бесспорно, что мы его будем оспаривать в Высшем административном суде», - отметил В.ПИЛИПЕНКО.

Он сообщил, что иск будет подан после официального получения протокола ЦИК.