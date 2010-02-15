Янукович готов формировать новую власть со всеми политсилами

Новоизбранный президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что готов вести переговоры по формированию новой власти со всеми без исключения политическими силами.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Интер в воскресенье вечером.

«Двери открыты всем, безусловно», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он назвал неправдивыми комментарии, что у него нет желания с кем-то говорить.

«Должны проводиться переговоры со всеми без исключения политическими силами и найти мотивизации, которые нас объединят», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос относительно БЮТ, он подчеркнул, что эта политическая сила должна отойти в сторону: «Проигравшая сторона должна отойти в сторону и не мешать власти выстраивать эффективную работу. И это должна сделать ТИМОШЕНКО со своей фракцией».

«Если они будут политизировать процесс и не будут принимать участие в строительстве страны, они потеряют», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ, высказав уверенность, что большая часть БЮТ будет прагматически настроена и будет конструктивно работать в парламенте.

Он также в очередной раз выразил уверенность, что в парламенте будет создана эффективная коалиция.