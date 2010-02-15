Янукович готов формировать новую власть со всеми политсилами
Проигравшая сторона должна отойти в сторону
Новоизбранный президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что готов вести переговоры по формированию новой власти со всеми без исключения политическими силами.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Интер в воскресенье вечером.
«Двери открыты всем, безусловно», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Он назвал неправдивыми комментарии, что у него нет желания с кем-то говорить.
«Должны проводиться переговоры со всеми без исключения политическими силами и найти мотивизации, которые нас объединят», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Отвечая на вопрос относительно БЮТ, он подчеркнул, что эта политическая сила должна отойти в сторону: «Проигравшая сторона должна отойти в сторону и не мешать власти выстраивать эффективную работу. И это должна сделать ТИМОШЕНКО со своей фракцией».
«Если они будут политизировать процесс и не будут принимать участие в строительстве страны, они потеряют», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ, высказав уверенность, что большая часть БЮТ будет прагматически настроена и будет конструктивно работать в парламенте.
Он также в очередной раз выразил уверенность, что в парламенте будет создана эффективная коалиция.