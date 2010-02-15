Янукович представит свою программу после инаугурации

Новоизбранный президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает предоставить программу своей деятельности, как только приступит к обязанностям главы государства.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Интер в воскресенье вечером.

«У меня есть план, и я готов его выполнять», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что его главной целью является наведение порядка в стране.

Также он хочет выполнить обязательства, которые были им даны в ходе избирательной кампании, в том числе, по его словам, это касается социальных вопросов.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что для этого нужно обеспечить нормальную работу коалиции и правительства. Именно поэтому он предложил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО подать в отставку.

«Это откроет путь для формирования новой власти», - отметил он.

Новоизбранный президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что если действующая Верховная Рада не сможет объединиться вокруг его программы, она будет распущена.

Об этом он сказал в интервью российскому каналу «Россия 24».

«Все будет зависеть от переговорного процесса который, я думаю, начнется уже на следующей неделе. И эти переговоры покажут, способен ли этот парламент консолидироваться вокруг моей программы - это та программа, за которую проголосовало большинство избирателей Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Если у нас это получится, значит парламент будет функционировать, а если нет, будут досрочные выборы. Я буду открыт перед избирателями», - подчеркнул он.