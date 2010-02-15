Парламент на этой неделе может рассмотреть отставку КМУ
08:40, 15 февраля 2010Разное
1
Решит Согласительный совет
Регионалы подготовили проект постановления об отставке правительства во главе с Тимошенко - Колесников
Партия регионов подготовила проект постановления об отставке нынешнего правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге сообщил заместитель председателя ПР, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.
«Проект у нас уже готов», - сказал он.
В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что ответить на вопрос, будет ли рассматриваться этот проект уже на следующей пленарной неделе Верховной Рады, он сможет 15 февраля, после 15.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter