Дата инаугурации нового Президента будет названа сегодня

В Партии регионов прогнозируют, что дата инаугурации новоизбранного Президента Украины будет названа завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге заместитель председателя ПР Борис КОЛЕСНИКОВ сказал, что “дату инаугурации мы назовем не позже завтрашнего вечера".

Он отметил, что соответствующая процедура уже началась в Центральной избирательной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По результатам обработки 100% электронных протоколов, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей.

Вчера, 13 февраля, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не признает победу В.ЯНУКОВИЧА и будет обжаловать результаты президентских выборов в судах.