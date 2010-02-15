Лавринович: Кабмину Тимошенко во власти остались считанные дни

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что вопрос пребывания правительства Юлии ТИМОШЕНКО на должностях – вопрос дней.

Об этом он сказал вчера в интервью УНИАН.

В то же время он отказался говорить о возможной конкретной дате рассмотрения вопроса отставки правительства в парламенте.

“Вопрос дней функционирования этого правительства уже очень мал. А сколько дней ? – это не суть важно”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.