Кандидатура Тигипко есть в списке потенциальных премьеров
Заявляет Янукович
Виктор ЯНУКОВИЧ, объявленный Центральной избирательной комиссией новоизбранным Президентом Украины, не исключает кандидатуры Сергея ТИГИПКО на должность премьер-министра.
Об этом он сообщил в интервью украинской службе Би-Би-Си.
“Я не исключаю кандидатуру ТИГИПКО”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, “кандидатура ТИГИПКО есть в том списке, который, по моему мнению, будет обсуждаться уже на следующей неделе в парламенте”.
Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, “я хорошо понимаю, что создание коалиции может быть вокруг кандидатуры будущего премьер-министра, поэтому я буду способствовать процессу объединения парламента, и переговорный процесс покажет, насколько парламент готов объединиться вокруг той или иной кандидатуры”.
Как сообщал УНИАН, С.ТИГИПКО, занявший в первом туре выборов Президента третье место, заявлял о готовности работать премьер-министром, если В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента сделает ему соответствующее предложение.
«Если ЯНУКОВИЧ позовет в премьеры - пойду», - сказал С.ТИГИПКО и отметил, что никаких особенных условий с его стороны не будет, за исключением возможности проводить реформы.