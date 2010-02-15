Франция. В IV кв. 2009 ВВП вырос на 0,6% против III кв.

Франция. В четвертом квартале 2009 года ВВП Франции, по предварительным данным, вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Комментарий. В отличие от других крупных стран Еврозоны, только Франция смогла похвастаться приличным ростом ВВП в конце прошлого года. Поэтому этот рост можно расценивать, как небывалый успех французской экономики. Но, к сожалению, только французской, другие европейские страны похвастаться своим ВВП не могут.



