Франция. В IV кв. 2009 ВВП вырос на 0,6% против III кв.
11:34, 15 февраля 2010Разное
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Франция. В четвертом квартале 2009 года ВВП Франции, по предварительным данным, вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.
Комментарий. В отличие от других крупных стран Еврозоны, только Франция смогла похвастаться приличным ростом ВВП в конце прошлого года. Поэтому этот рост можно расценивать, как небывалый успех французской экономики. Но, к сожалению, только французской, другие европейские страны похвастаться своим ВВП не могут.
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