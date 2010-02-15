Украина. В 2009 чистая прибыль "Полтаваоблэнерго" выросла в 2,8 раза - до 55,3 млн.грн.

11:36, 15 февраля 2010
Разное
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Украина. В 2009 года чистая прибыль ОАО "Полтаваоблэнерго"  увеличилась  в 2,8 раза по сравнению с 2008 годом и составила 55 млн 386 тыс. грн.

Комментарий.  Во многом рост прибыли Полтаваоблэнерго связан со спецификой формирования цен на электроэнергию в этом году. Хотя сам рост прибыли в условиях кризиса воспринимается, как очень большой успех. 

 

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