Украина. В 2009 чистая прибыль "Полтаваоблэнерго" выросла в 2,8 раза - до 55,3 млн.грн.

Украина. В 2009 года чистая прибыль ОАО "Полтаваоблэнерго" увеличилась в 2,8 раза по сравнению с 2008 годом и составила 55 млн 386 тыс. грн.

Комментарий. Во многом рост прибыли Полтаваоблэнерго связан со спецификой формирования цен на электроэнергию в этом году. Хотя сам рост прибыли в условиях кризиса воспринимается, как очень большой успех.