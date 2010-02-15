Украина. В январе-2010 “Днепроспецсталь” нарастил объем производства в 2 раза

11:38, 15 февраля 2010
Разное
1

Украина. В январе 2010 года  завод “Днепроспецсталь”   нарастил объем производства товарной продукции, по оперативным данным, в 2,02 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года — до 246,8 млн грн в действующих ценах .

Комментарий. Очень хороший старт года. Теперь главное удержать темп и действительно показать рывок по итогам года.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter