Украина. В январе-2010 “Днепроспецсталь” нарастил объем производства в 2 раза

Украина. В январе 2010 года завод “Днепроспецсталь” нарастил объем производства товарной продукции, по оперативным данным, в 2,02 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года — до 246,8 млн грн в действующих ценах .

Комментарий. Очень хороший старт года. Теперь главное удержать темп и действительно показать рывок по итогам года.