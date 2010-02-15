Еврозона/Германия/Италия: данные о ВВП неутешительные

11:39, 15 февраля 2010
Разное
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Еврозона.  По итогам  четвертого квартала 2009 года ВВП стран Еврозоны выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. 

Германия. По итогам четвертого квартала 2009 года ВВП Германии   не изменился по сравнению с предыдущим кварталом.  

Италия. По итогам четвертого квартала 2009 года ВВП Италии упало на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.  

Комментарий. Результаты роста ВВП стран Еврозоны оказались значительно ниже самых пессимистических прогнозов. Экономика Еврозоны буксует и действия правительств этих стран по выходу из кризиса явно недостаточны.

 

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