Еврозона/Германия/Италия: данные о ВВП неутешительные

Еврозона. По итогам четвертого квартала 2009 года ВВП стран Еврозоны выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Германия. По итогам четвертого квартала 2009 года ВВП Германии не изменился по сравнению с предыдущим кварталом.

Италия. По итогам четвертого квартала 2009 года ВВП Италии упало на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Комментарий. Результаты роста ВВП стран Еврозоны оказались значительно ниже самых пессимистических прогнозов. Экономика Еврозоны буксует и действия правительств этих стран по выходу из кризиса явно недостаточны.