Медведев пригласил Януковича в Россию

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил поздравительное послание Виктору ЯНУКОВИЧУ по случаю его избрания Президентом Украины и пригласил его в ближайшее время посетить РФ с визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Выборы, прошедшие в соответствии с общепринятыми международными стандартами, подтвердили стремление граждан Украины положить конец исторически обреченным попыткам посеять рознь между народами наших стран, искреннее желание укреплять добрососедские отношения. Это в полной мере отвечает и чаяниям народа Российской Федерации», - говорится в послании Д.МЕДВЕДЕВА.

Президент РФ надеется, что российско-украинское взаимодействие вновь обретет конструктивный и плодотворный, поистине партнерский характер.

«Уверен, совместными усилиями мы сможем придать новый импульс развитию обоюдовыгодных двусторонних связей. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить в ближайшее время с визитом Россию для обсуждения широкого круга актуальных вопросов многопланового сотрудничества между нашими странами», - говорится в послании.