США. В феврале-2010 индекс потреб.доверия Мичиганского университета снизился на 0,7 п.п.

11:41, 15 февраля 2010
Разное
1

США. В феврале 2010 года индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США, по предварительным данным,   понизился на 0,7 п.п. и составил 73,7 пункта.  

Комментарий. Несмотря на то, что розничные продажи растут, потребительские настроения снижаются, так как разговоры о громадном дефиците госбюджета США все больше и больше вселяют пессимизм среди бизнеса.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter