США. В феврале-2010 индекс потреб.доверия Мичиганского университета снизился на 0,7 п.п.
11:41, 15 февраля 2010Разное
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США. В феврале 2010 года индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США, по предварительным данным, понизился на 0,7 п.п. и составил 73,7 пункта.
Комментарий. Несмотря на то, что розничные продажи растут, потребительские настроения снижаются, так как разговоры о громадном дефиците госбюджета США все больше и больше вселяют пессимизм среди бизнеса.
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