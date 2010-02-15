США. В феврале-2010 индекс потреб.доверия Мичиганского университета снизился на 0,7 п.п.

США. В феврале 2010 года индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США, по предварительным данным, понизился на 0,7 п.п. и составил 73,7 пункта.

Комментарий. Несмотря на то, что розничные продажи растут, потребительские настроения снижаются, так как разговоры о громадном дефиците госбюджета США все больше и больше вселяют пессимизм среди бизнеса.