Еварозона/ЕС: в декабре-09 промпроизводство снижается

11:42, 15 февраля 2010
Разное
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Еврозона. В декабре 2009 года  объем промышленного производства в странах Еврозоны  упал  на 1,7% по отношению к предшествующему месяцу.

ЕС. В декабре 2009 года   объем промышленного производства в странах ЕС упал   на 1,9% по отношению к предшествующему месяцу.

Комментарий. Европейская экономика очень плохо завершила прошедший год. Это еще раз усиливает разговоры о том, что нет четкой уверенности, что европейская экономика будет стабильно расти в текущем году.

 

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