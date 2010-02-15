Еварозона/ЕС: в декабре-09 промпроизводство снижается

Еврозона. В декабре 2009 года объем промышленного производства в странах Еврозоны упал на 1,7% по отношению к предшествующему месяцу.

ЕС. В декабре 2009 года объем промышленного производства в странах ЕС упал на 1,9% по отношению к предшествующему месяцу.

Комментарий. Европейская экономика очень плохо завершила прошедший год. Это еще раз усиливает разговоры о том, что нет четкой уверенности, что европейская экономика будет стабильно расти в текущем году.