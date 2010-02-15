Еварозона/ЕС: в декабре-09 промпроизводство снижается
11:42, 15 февраля 2010Разное
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Еврозона. В декабре 2009 года объем промышленного производства в странах Еврозоны упал на 1,7% по отношению к предшествующему месяцу.
ЕС. В декабре 2009 года объем промышленного производства в странах ЕС упал на 1,9% по отношению к предшествующему месяцу.
Комментарий. Европейская экономика очень плохо завершила прошедший год. Это еще раз усиливает разговоры о том, что нет четкой уверенности, что европейская экономика будет стабильно расти в текущем году.
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