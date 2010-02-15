Россия. В 2009 "Северсталь" и ММК снизили производство
11:44, 15 февраля 2010Разное
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Россия. По итогам 2009 года "Северсталь" сократила производство стали на 13%, а чугуна - на 10% .
Россия. По итогам 2009 года "Магнитогорский металлургический комбинат" сократил производство стали на 20%, а чугуна на 4%.
Комментарий. В условиях кризиса добиться роста объемов производства стали и чугуна было сложно. Замедление темпов падения эту уже успех.
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