Россия. В 2009 "Северсталь" и ММК снизили производство

11:44, 15 февраля 2010
Разное
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Россия. По итогам 2009 года "Северсталь"  сократила производство стали  на 13%, а  чугуна - на 10% .

 Россия. По итогам 2009 года "Магнитогорский металлургический комбинат"  сократил производство стали на 20%, а чугуна на 4%.   

Комментарий. В условиях кризиса добиться роста объемов производства стали и чугуна было сложно. Замедление темпов падения эту уже успех.

 

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