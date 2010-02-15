Россия. В 2009 "Северсталь" и ММК снизили производство

Россия. По итогам 2009 года "Северсталь" сократила производство стали на 13%, а чугуна - на 10% .

Россия. По итогам 2009 года "Магнитогорский металлургический комбинат" сократил производство стали на 20%, а чугуна на 4%.

Комментарий. В условиях кризиса добиться роста объемов производства стали и чугуна было сложно. Замедление темпов падения эту уже успех.