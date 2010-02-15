Фракция ПР за проведение инаугурации 25 февраля

Фракция Партии регионов поддерживает принятие решения о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента Украины, поскольку это даст сигнал судам не затягивать рассмотрение всех жалоб на нарушения во время выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Данное решение даст сигнал судьям, чтобы они не затягивали рассмотрение вопроса, а в определенный промежуток времени рассмотрели все судебные иски, если они будут поданы», - сказал он.