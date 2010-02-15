Томенко не исключает досрочных выборов в парламент

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет о невозможности образования в парламенте идеологического большинства, поэтому не исключает проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение он высказал в программе "Ранковий іспит" на радио "Эра-FM".

В частности, Н.ТОМЕНКО отметил, что не видит возможности создания идеологической коалиции, которая будет системно действовать длительное время. По его мнению, речь идет лишь о прагматичной коалиции одноразового использования. "Под одноразовым использованием я понимаю то, что, скорее всего, полное согласие в такой коалиции будет только при голосовании за формирование правительства и ряд ключевых назначений, в то же время при рассмотрении законопроектов, в зависимости от их идеологической направленности, эта коалиция не будет действовать стабильно и системно", - объяснил он.

По мнению вице-спикера, когда речь будет идти о мировоззренческих вопросах гуманитарного характера, часть депутатов фракции "Наша Украина - Народная самооборона" их не будет поддерживать, в то время как 226 голосов обеспечит фракция коммунистов, в экономических вопросах синхронное голосование будет обеспечено Партией регионов, Блоком Литвина, НУ-НС.

В то же время, Н.ТОМЕНКО отметил, что при любых обстоятельствах мало верит в то, что нынешний состав парламента проработает весь срок, отведенный ему до 2012 года.