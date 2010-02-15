Главное на 15 февраля (день)

Хроника дня

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Выборы: ЦИК официально объявил Президентом Украины Януковича

Центральная избирательная комиссия официально объявила лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании комиссия по результатам проработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий установила официальные результаты повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.

Согласно результатам, обнародованным ЦИК, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовало 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 481 тыс. 266 избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 357 избирателей.

Таким образом, разрыв между двумя кандидатами составляет 3,48% голосов.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей (1 млн. 113 тыс. 51).

Признаны недействительными 1,19% (305 тис. 837 бюллетеней).

Штаб Тимошенко будет считать незаконным протокол ЦИК о результатах выборов и обжалует его в суде Штаб Юлии ТИМОШЕНКО будет считать незаконным протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов Президента Украины и обжалует его в суде.

Об этом заявил сегодня журналистам в Центризбиркоме уполномоченный представитель кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО в ЦИК с правом совещательного голоса Владимир ПИЛИПЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

«Хочу сказать, что тот протокол об объявлении результатов выборов, который через 20 минут будет принят, по нашему глубокому убеждению является незаконным и не отвечает требованиям закона о выборах Президента Украины. Хочу отметить отдельно, что под стенограмму было заявлено о нерассмотренных судебных делах», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Он сообщил, что в Киевском апелляционном суде сейчас находится 43 судебных дела, рассмотрение части которых назначено уже на понедельник. Он обратил отдельное внимание на то, что основанием для решения Верховного суда об отмене результатов выборов второго тура в 2004 году было именно то, что в судах не были рассмотрены судебные дела.

«Фактически сегодня мы это повторяем. Протокол составляется во время рассмотрения судами жалоб на протоколы окружных избирательных комиссий. Фактически, если такой протокол будет составлен, бесспорно, что мы его будем оспаривать в Высшем административном суде», - отметил В.ПИЛИПЕНКО.

Он сообщил, что иск будет подан после официального получения протокола ЦИК.

Медведев поздравил Януковича с избранием Президентом Украины и пригласил его посетить Россию с визитом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил поздравительное послание Виктору ЯНУКОВИЧУ по случаю его избрания Президентом Украины и пригласил его в ближайшее время посетить РФ с визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Выборы, прошедшие в соответствии с общепринятыми международными стандартами, подтвердили стремление граждан Украины положить конец исторически обреченным попыткам посеять рознь между народами наших стран, искреннее желание укреплять добрососедские отношения. Это в полной мере отвечает и чаяниям народа Российской Федерации», - говорится в послании Д.МЕДВЕДЕВА.

Президент РФ надеется, что российско-украинское взаимодействие вновь обретет конструктивный и плодотворный, поистине партнерский характер.

«Уверен, совместными усилиями мы сможем придать новый импульс развитию обоюдовыгодных двусторонних связей. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить в ближайшее время с визитом Россию для обсуждения широкого круга актуальных вопросов многопланового сотрудничества между нашими странами», - говорится в послании.

Власть: Янукович представит программу своей деятельности, как только приступит к обязанностям президента Новоизбранный президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает предоставить программу своей деятельности, как только приступит к обязанностям главы государства.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Интер в воскресенье вечером.

«У меня есть план, и я готов его выполнять», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что его главной целью является наведение порядка в стране.

Также он хочет выполнить обязательства, которые были им даны в ходе избирательной кампании, в том числе, по его словам, это касается социальных вопросов.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что для этого нужно обеспечить нормальную работу коалиции и правительства. Именно поэтому он предложил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО подать в отставку.

«Это откроет путь для формирования новой власти», - отметил он.

Новоизбранный президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что если действующая Верховная Рада не сможет объединиться вокруг его программы, она будет распущена.

Об этом он сказал в интервью российскому каналу «Россия 24».

«Все будет зависеть от переговорного процесса который, я думаю, начнется уже на следующей неделе. И эти переговоры покажут, способен ли этот парламент консолидироваться вокруг моей программы - это та программа, за которую проголосовало большинство избирателей Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Если у нас это получится, значит парламент будет функционировать, а если нет, будут досрочные выборы. Я буду открыт перед избирателями», - подчеркнул он.

ПР подготовила проект постановления об отставке правительства во главе с Тимошенко - Колесников Партия регионов подготовила проект постановления об отставке нынешнего правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя ПР, народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Проект у нас уже готов», - сказал он.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что ответить на вопрос, будет ли рассматриваться этот проект уже на следующей пленарной неделе Верховной Рады, он сможет завтра, после 15.00.

Кабмин назначил Козачка замминистра транспорта и связи Кабинет министров Украины распоряжением от 11 февраля т.г. №209-р назначил Ярослава КОЗАЧКА заместителем министра транспорта и связи Украины. Документ размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Напомним, Я.КОЗАЧОК до декабря 2009 года был заместителем руководителя главной службы по внутриполитическим вопросам и региональному развитию Секретариата Президента Украины.

В декабре 2009 г. Я.КОЗАЧОК обнародовал копию якобы существующего секретного Соглашения о взаимодействии между Виктором ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в котором зафиксировано, что в обмен на поддержку в избирательной кампании В.ЮЩЕНКО обещан пост премьер-министра в случае избрания лидера ПР главой государства. При этом сам Я.КОЗАЧОК накануне обнародования этого Соглашения написал заявление об уходе с должности в Секретариата Президента.

В Партии регионов, «Нашей Украине» и Секретариате Президента тогда опровергли это заявление. Впоследствии в телеэфире В.ЮЩЕНКО также четко заявил, что никогда не станет премьер-министром при Президенте ЯНУКОВИЧЕ.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, наоборот, заявила, что заявление Я.КОЗАЧКА и обнародованная им информация являются очень важным и серьезным шагом.

Справка УНИАН. Я.КОЗАЧОК родился в 1965 г. в г. Бучач (Тернопольская обл.).

Закончил Тернопольский государственный педагогический институт, Филологический факультет (с отличием); Аспирантуру Киевского государственного педагогического института им. М.Горького. Докторантуру Национального педагогического университета имени М.Драгоманова (доктор филологических наук), доцент (1995 г.), профессор (2008 г.), Национальный авиационный университет (2006 г. , Институт последипломной учебы, квалификация экономист по финансовой работе).

С июля 2006 г. по декабрь 2009 г. работал в Секретариате Президента на разных должностях. Имеет третий ранг государственного служащего.

Макроэкономика: В Украине отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 2009 г. уменьшилось в 9,6 раза – до 1,38 млрд. долл. – Госкомстат

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в 2009 года уменьшился до 50 млрд. 604,4 млн. долл. (за 2008 год – 92 млрд. 003,3 млн. долл.), причем импорт товаров составил 45 млрд. 435,6 млн. долл. (за 2008 год – 85 млрд. 535,3 млн. долл.), импорт услуг – 5 млрд. 168,8 млн. долл. (за 2008 год – 6 млрд. 468 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в 2009 г. уменьшился до 45 млрд. 435,6 млн. долл. (за 2008 год – 85 млрд. 535,3 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 39 млн. 702,9 млн. долл. (за 2008 год – 66 млрд. 954,4 млн. долл.), экспорт услуг – 9 млрд. 520,8 млн. долл. (за 2008 год – 11 млрд. 741,3 млн. долл.).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в 2009 г. сократилось в 3,2 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за 2009 год уменьшилось в 3,2 раза – до 5 млрд. 732,7 млн. долл., против 18 млрд. 580,9 млн. долл. в 2008 году. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в 2008 году – 0,78).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, по итогам 2009 г. экспорт товаров составлял 39 млрд. 702,9 млн. долл., импорт – 45 млрд. 435,6 млн. долл., или 59,3% и 53,1% соответственно, сравнительно с 2008 г.

На формирование отрицательного сальдо повлияли следующие товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 12 млрд. 507,9 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 980,3 млн. долл.), полимерные материалы, пластмассы (- 1 млрд. 745,3 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с 2008 годом, увеличилась доля зерновых культур – с 5,5% до 9%, механических машин – с 5,2% до 7%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,9% до 4,5%.

В то же время, уменьшилась доля черных металлов – с 34,3% до 25,8%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,1% до 5,4%, изделий из черных металлов – с 5,3% до 4,9%, удобрений – с 3% до 2,2%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 26,7% до 32,2%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,7%, электрических машин – с 4,5% до 5,1%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,7%, фармацевтической продукции – с 2,8% до 4,7%, бумаги и картона – с 1,9% до 2,6%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 13,3% до 4,3%, механических машин – с 11,2% до 8,7%, черных металлов – с 3,9% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в декабре 2009 года в Украине экспорт товаров составил 4 млрд. 157,5 млн. долл., импорт – 5 млрд. 050,5 млн. долл., что по сравнению с показателем 2008 года составляет 102,5% и 105,7%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам декабря 2009 г. составило 893 млн. долл. (в декабре 2008 года - также отрицательное - 723,9 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США, против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн., против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

Нефть/газ: Долг предприятий ТКЭ за потребленный в новом отопительном сезоне газ превысил 3,5 млрд. грн. – «Газ Украины» Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали за потребленный с начала нового отопительного сезона (с 1 октября 2009 г.) природный газ 3,5 млрд. грн. (уровень расчетов - 46%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, среди предприятий ТКЭ, которые неудовлетворительно рассчитываются за природный газ, потребленный в новом отопительном сезоне, наибольшая задолженность у предприятий Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской, Запорожской, Киевской, Львовской, Черниговской областей и АР Крым.

Долг трех областей - наибольших должников (Днепропетровской, Донецкой, Харьковской) составляет почти 1,5 млрд. грн.

Самый низкий уровень расчетов имеют предприятия ТКЭ Луганской, Закарпатской, Днепропетровской, Одесской и Житомирской областей (менее 40%).

Компания отмечает, что вызывают обеспокоенность также темпы погашения предприятиями ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный в прошлом отопительном сезоне (2008-2009 гг., с 1 октября 2008 г.). Долг предприятий ТКЭ за природный газ, по состоянию на 12 февраля т.г., составляет 1,98 млрд. грн., а уровень их расчетов - 78%. Наибольшими должниками за газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг., также являются предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской областей.

Кроме того, растет задолженность АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2009-2010 годах природный газ. По состоянию на 12 февраля т.г., долг предприятия перед ДК «Газ Украины» составляет свыше 1,66 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 34%).

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

Польша будет получать скидку на российский газ до 2015 года

Польша будет получать скидку на поставляемый в страну российский газ до 2015 года, с возможностью продлить ее действие на переговорах в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил вице-премьер Вальдемар ПАВЛЯК, который однако отказался назвать размер скидки.

Он сказал, что Польша будет получать скидку на газ в случае, если будет покупать больше, чем минимально обязана по контракту с «Газпром».

«Это 10% в части большего потребления, чем минимальная стоимость контракта», - сказал В.ПАВЛЯК.

Он добавил, что Польша традиционно покупает российский газ на 10% дешевле, чем другие страны Западной Европы, среди которых Германия.

Справка УНИАН. Польские власти на прошлой недели утвердили новый газовый договор с Российской Федерацией после более чем года переговоров, когда Польша перестала получать 25% газового импорта из-за отказа швейцарского трейдера «РосУкрЭнерго» выполнять свой контракт.

Экспортная пошлина на нефть РФ может снизиться

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 марта 2010 года может снизиться на 6,3 процента до $253,6 за тонну, следует из расчетов министерства финансов и Рейтер.

С 1 февраля по 1 марта ставка экспортной пошлины на нефть составляет $270,7 за одну тонну. Экспортная пошлина на март рассчитывается на основании мониторинга цены морских партий российской нефти марки Urals с 15 января по 14 февраля включительно.

"Средняя цена мониторинга нефти марки Urals с 15 января по 14 февраля включительно составила $72,30536 за баррель", - сказал Рейтер начальник сводно- аналитического отдела Минфина Александр Сакович.

Таким образом, исходя из формулы, описанной в пункте 4 статьи 3 закона "О таможенном тарифе", по расчетам Рейтер, предельная ставка экспортной пошлины составит $253,6 за тонну нефти, за тонну светлых нефтепродуктов - $183,2 и темных - $98,7.

В настоящее время экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет $194,7 за тонну, на темные - $104,9 за тонну.

Окончательную ставку пошлины должно утвердить правительство в конце февраля.

Цены на нефть держатся выше 74 долл.за баррель Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник держались выше $74 за баррель благодаря хорошей японской статистике, которая внушила в инвесторов надежду на стабильный спрос на энергоносители в Азии даже в том случае, если Китай продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Об этом сообщает Рейтер.

Японская экономика в четвертом квартале расширилась сильнее, чем ожидали аналитики: она выросла на 1,1 процента в квартальном исчислении и на 4,6 процента - в годовом. Эксперты прогнозировали 0,9 и 3,7 процента соответственно.

В пятницу цены на нефть упали из-за того, что КНР опять повысила требования к банковскому капиталу.

К 8.18 МСК мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на один цент до $74,14 за баррель.

Апрельские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent поднялись на четыре цента до $72,94 за баррель.

"Судя по ценам, сильного снижения не ожидается. Китай, Япония, Корея, Тайвань и прочие азиатские экономики в этом году должны здорово вырасти, несмотря на усилия китайского правительства, направленные на предотвращение "перегрева", - сказал Марк Перван из ANZ.

Строительство: В Украине в 2009 году ввод в эксплуатацию жилья сократился на 39%В Украине в 2009 году введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше по сравнению с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, на сокращение объемов жилищного строительства существенно повлияло уменьшение в 2,5 раза объемов введенного в эксплуатацию индивидуальными застройщиками жилья, доля которого в общих объемах составляла 35,7% (в 2008 г. – 55,6%).

Большая часть жилья (80,7%) была введена в эксплуатацию в городской местности. По сравнению с 2008 г. его объемы снизились на 32,4% (в сельской местности – на 56,7%).

В Госкомстате отметили, что в 2009 году выросло жилищное строительство только в Харьковской области и Севастополе (в 2008 году – в 17 регионах).

Более половины (58,6%) общего объема жилья построено в семи регионах Украины: Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Крыму.

За счет средств государственного бюджета в 2009 году построено 107,6 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 37,6% меньше показателей 2008 года. Доля жилья, построенного за счет этих средств, составила 1,7% общегосударственного объема (в 2008 г. – 1,6%).

По данным Госкомстата, в прошлом году было введено в эксплуатацию 65,6 тыс. квартир, из них в городской местности – 56,4 тыс. квартир, в сельской местности – 9,2 тыс.

Средний размер квартиры составил 96,1 кв. м, при этом в сельской местности – 133,4 кв. м, в городской местности – 90 кв. м. Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (33,9% от общего количества), одно- и трехкомнатные (соответственно 26,6% и 25%).

Справка УНИАН. В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.

Стоимость коттеджей под Киевом с 7 по 14 февраля снизилась на 0,69% – до 939 долл./кв. м Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 7 по 14 февраля т.г. снизилась на 0,69% (7 долл.) – до 939 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 122 450 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,32% (4 долл.) - до 1 229 долл./кв. м при средней цене 185 920 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение цен на коттеджи наблюдалось в Макаровском районе – на 1,67% (14 долл.) – до 840 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 1,40% (18 долл.) – до 1 281 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,44% (3 долл.) – до 603 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,85% (3 долл.) – до 403 долл./кв. м, Обуховском – на 1,13% (16 долл.) – до 1424 долл./кв. м, Бориспольском – на 0,61% (8 долл.) – до 1 281 долл./кв. м, Бородянском – на 0,37% (3 долл.) - до 876 долл./кв. м и Броварском районе – на 0,21% (2 долл.) – до 953 долл./кв. м.

При этом рост стоимости домовладений было зафиксирован в Вышгородском районе – на 0,54% (5 долл.) – до 970 долл./кв. м, Фастовском районе – на 0,53% (2 долл.) – до 474 долл./кв. м., в Васильковском – на 0,13% (1 долл.) - до 938 долл./кв. м.

В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 0,13-0,15% (1-7 долл.) – до 182-466 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в январе т.г. выросла на 0,75% (7 долл.) – до 941 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 119 450 долл.; в 2009 году – снизилась на 23,94% (294 долл.) – до 934 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 115 003 долл.

Стоимость земли в пригороде Киева с 7 по 14 февраля выросла на 0,28% – до 3893 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 7 по 14 февраля т.г. выросла на 0,28%, или 11 долл., – до 3 893 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Обуховском районе выросла на 0,61% (28 долл.) – до 4 640 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,29% (18 долл.) – до 6 399 долл./сотка, Броварском – на 0,32% (9 долл.) – до 2 900 долл./сотка, Фастовском – на 1,32% (15 долл.) – до 1 170 долл./сотка, Белоцерковском – на 1,14% (14 долл.) – до 1 200 долл./сотка, Бородянском – на 1,35% (25 долл.) – до 1 870 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,53% (8 долл.) – до 1 450 долл./сотка, Барышевском – на 0,82% (9 долл.) – до 1 125 долл./сотка, Иванковском – на 1,21% (13 долл.) – до 1 088 долл./сотка, Макаровском районе – на 0,76% (14 долл.) - до 1 880 долл./сотка, Вышгородском – на 0,35% (10 долл.) – до 2 933 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,19% (2 долл.) – до 1 051 долл./сотка, Васильковском районе – на 0,51% (13 долл.) - до 2 530 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земельных участков зафиксировано в Бориспольском районе – на 0,14% (6 долл.) – до 4 110 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в 11 районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, в Бориспольском – 11%, в Васильковском – 16%, в Киево-Святошинском – 21%, в Броварском – 8%, в Обуховском – 10%, в Бородянском – 4%, в Вышгородском – 10%, в Кагарлыкском – 3%, в Барышевском – 1%, в Фастовском – 2%, в Белоцерковском – 1%, в Иванковском – 1%, в Переяслав-Хмельницком – 1%.

Транспорт: В ряде областей усложнен либо ограничен проезд по автодорогам местного значения По состоянию на сегодняшнее утро на территории Украины продолжают сохраняться сложные погодные условия, покрытие автодорог государственного и местного значения почти во всех областях заснеженное, в

в ряде областей усложнен либо ограничен проезд по автодорогам местного значения.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, усложнен проезд в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Харьковской и Николаевской областях, а в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях – проезд ограничен.

В Черниговской, Волынской, Хмельницкой и Харьковской областях на дорогах местного значения снежные переметы, в Николаевской и Винницкой областях – местами гололедица, в Днепропетровской и Донецкой областях – снежная каша.

Дорожники продолжают работать над расчисткой автодорог и обеспечением проезда.

Покрытие автодорог государственного значения в Кировоградской, Волынской, Ивано-Франковской, Луганской и Харьковской областях местами заснежено, в Черниговской области – снежная каша, однако проезд обеспечен.

На зимнем содержании дорог работают 1 155 механизмов и 1 862 рабочих. Кроме того, дополнительно работают 53 единицы техники, привлеченные у других организаций.

По данным Минтранса, по состоянию на 7.00 15 февраля информации о закрытии аэропортов по техническим и погодным условиям нет.

Напомним, вчера, 14 февраля, в связи с ухудшением погодных условий были закрыты аэропорты городов Днепропетровск, Ривне, Мариуполь, Черновцы, Киев ("Жуляны").

Из морских портов только порт Белгород-Днестровский работает с ограничениями по льду и ветру на сегодня.

Кроме того, по данным министерства, в результате неблагоприятных погодных условий с задержками проведен обмен почтовыми отправлениями с 4 859 населенными пунктами Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черновицкой и Черкасской областей.

Отсутствует телефонная связь в трех отделениях почтовой связи Житомирской области.

В пригороде Брюсселя столкнулись два поезда, погибли по меньшей мере 20 человек

В Бельгии в результате столкновения двух поездов в пригороде Брюсселя погибли по меньшей мере 20 человек, сообщают местные СМИ.

Инцидент с пригородными поездами произошел утром в 15 километрах от Брюсселя, отмечает «Газета.ру».

Из-за столкновения движение всех поездов в этом районе остановлено.

ЧП: В 7-ми областях Украины остаются без света 335 населенных пунктов В семи областях Украины из-за ненастья остаются обесточенными 335 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Николаевской области обесточено 152 населенных пункта, в Одесской – 110, в Кировоградской – 33, Винницкой – 20, Херсонской – 13, Тернопольской – 5 и Днепропетровской – 2.

В Арбузинском, Братском, Вознесенском, Веселиновском, Домановском, Еланецком, Новоодесском и Первомайском районах Николаевской области неблагоприятные погодные условия привели к разрушению 378 электрических опор. Руководство ОАО „Николаевоблэнерго” принимает меры для приобретения и доставки в регион дополнительного количества электроопор.

Возобновлено электроснабжение в Донецкой, Запорожской, Киевской, Ивано-Франковской, Луганской, Полтавской, Черкасской и Черновицкой областях.

На местах работают 2020 человек и 580 единиц техники облэнерго.

Оперативными штабами в областях обеспечивается бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, объектов национальной экономики, стабильная работа государственных учреждений, заведений образования и здравоохранения, предоставление помощи населению и т.п.

На случай резкого осложнения погодных условий в системе МЧС приведены в готовность автономные источники электропитания, пункты обогрева и предусмотрены технические средства для предоставления помощи пострадавшим. В МЧС в круглосуточном режиме работает оперативная группа.

По состоянию на 7.00 понедельника движение транспорта на дорогах государственного значения обеспечено без ограничений, заторы отсутствуют, погибших и пострадавших нет.

Из заторов подразделениями МЧС изъято 39 автотранспортных средств.

На автодорогах местного значения в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях из-за метелей, сильного ветра и заносов усложнен проезд транспортных средств.

На расчистке автодорог от “Укравтодора” задействовано 3920 человек и 2810 механизмов, а также 100 спасателей и 30 единиц техники МЧС. Органами управления всех уровней осуществляется постоянный мониторинг обстановки на автодорогах страны для своевременного привлечения сил и средств.