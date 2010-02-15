Тимошенко будет настаивать на рассмотрении ее иска в ВАСУ

Кандидат на пост Президента, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО будет настаивать на рассмотрении ее иска относительно незаконности протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов президентских выборов в полном составе судей Высшего административного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Нам стало известно, что наши оппоненты, представители Виктора ЯНУКОВИЧА, оказывают давление для того, чтобы не рассматривать жалобу в полном составе, а рассмотреть заангажированной пятеркой судей, чтобы получить заранее прогнозированное решение», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Руководитель штаба Ю.ТИМОШЕНКО напомнил, что на сегодняшний день принято распоряжение ВАСУ о том, что избирательная жалоба должна рассматриваться лишь в полном составе суда.

«Мы выступаем категорически против какого-либо давления на суд и считаем, что только полный состав Высшего административного суда, несмотря на все те проблемы, которые есть в этом суде, все же может дать шанс обществу на объективное рассмотрение дела», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Центральная избирательная комиссия официально объявила Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Вместе с тем кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не признает победу В.ЯНУКОВИЧА и будет обжаловать результаты президентских выборов в судах.

Завтра Ю.ТИМОШЕНКО подаст иск в Высший административный суд Украины относительно незаконности протокола ЦИК об установлении официальных результатов выборов Президента Украины.