Тимошенко инициирует рассмотрение ее иска в прямом эфире

Кандидат на пост Президента, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО будет настаивать на рассмотрении ее иска относительно незаконности протокола Центральной избирательной комиссии о результатах президентских выборов в Высшем административном суде Украины в прямом эфире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Одним из первых ходатайств, которые будут внесены нашей стороной, Юлией ТИМОШЕНКО, это ходатайство относительно публичности рассмотрения этого вопроса, а именно: ходатайство, чтобы рассмотрение происходило в прямом эфире», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Руководитель избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО добавил, что для обеспечения публичного судебного процесса есть все необходимые технические возможности. «Мы надеемся, что Высший административный суд обязательно удовлетворит это ходатайство для того, чтобы вся страна могла услышать аргументы, могла услышать и увидеть позицию», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что сторона истца планирует предоставить суду видеоматериалы, подтверждающие факты фальсификаций результатов в округах. «Мы также готовим для участия в процессе многих свидетелей, которые готовы дать показания относительно тех или иных форм фальсификаций, и многие другие позиции, факты, документы, которые, мы считаем, докажут суду то, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Виктора ЯНУКОВИЧА», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Центральная избирательная комиссия официально объявила Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Вместе с тем кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не признает победу В.ЯНУКОВИЧА, и будет обжаловать результаты президентских выборов в судах.

Завтра Ю.ТИМОШЕНКО подаст иск в Высший административный суд Украины относительно незаконности протокола ЦИК об установлении официальных результатов выборов Президента Украины.