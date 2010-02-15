Главное на 15 февраля (вечер)

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за 2009 год уменьшилось в 3,2 раза – до 5 млрд. 732,7 млн. долл., против 18 млрд. 580,9 млн. долл. в 2008 году. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в 2008 году – 0,78).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, по итогам 2009 г. экспорт товаров составлял 39 млрд. 702,9 млн. долл., импорт – 45 млрд. 435,6 млн. долл., или 59,3% и 53,1% соответственно, сравнительно с 2008 г.

На формирование отрицательного сальдо повлияли следующие товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 12 млрд. 507,9 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 980,3 млн. долл.), полимерные материалы, пластмассы (- 1 млрд. 745,3 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с 2008 годом, увеличилась доля зерновых культур – с 5,5% до 9%, механических машин – с 5,2% до 7%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,9% до 4,5%.

В то же время, уменьшилась доля черных металлов – с 34,3% до 25,8%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,1% до 5,4%, изделий из черных металлов – с 5,3% до 4,9%, удобрений – с 3% до 2,2%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 26,7% до 32,2%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,7%, электрических машин – с 4,5% до 5,1%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,7%, фармацевтической продукции – с 2,8% до 4,7%, бумаги и картона – с 1,9% до 2,6%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 13,3% до 4,3%, механических машин – с 11,2% до 8,7%, черных металлов – с 3,9% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в декабре 2009 года в Украине экспорт товаров составил 4 млрд. 157,5 млн. долл., импорт – 5 млрд. 050,5 млн. долл., что по сравнению с показателем 2008 года составляет 102,5% и 105,7%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам декабря 2009 г. составило 893 млн. долл. (в декабре 2008 года - также отрицательное - 723,9 млн. долл.).

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами в 2009 г. уменьшилось против показателя 2008 года (5 млрд. 273,3 млн. долл.) на 17,5% – до 4 млрд. 352 млн. долл. США.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, по итогам 2009 года объем экспорта услуг составил 9 млрд. 520,8 млн. долл. и по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 79,9%, импорт – 5 млрд. 168,8 млн. долл. и 79,9% соответственно.

По данным Госкомстата, наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (65,7%), деловые, профессиональные и технические (12,7%) услуги.

Сообщается также, что по сравнению с 2008 годом, экспорт услуг уменьшился на 2 млрд. 220,5 млн. долл., в т.ч. за счет уменьшения объемов услуг трубопроводного транспорта – на 456,4 млн. долл. (на 17,8%), железнодорожного – на 424,7 млн. долл. (на 25,9%), разных деловых, профессиональных и технических услуг – на 331,3 млн. долл. (на 21,5%), вспомогательных транспортных – на 326,1 млн. долл. (на 36,3%), услуг по организации путешествий - на 194,6 млн. долл. (на 39,5%) и услуг воздушного транспорта – на 136,1 млн. долл. (на 11,1%).

При этом импорт услуг в Украину уменьшился против показателя 2008 года на 1 млрд. 299,2 млн. долл., в т.ч. за счет уменьшения объемов услуг железнодорожного транспорта - на 235,6 млн. долл. (на 35,9%), разных деловых, профессиональных и технических услуг - на 237,8 млн. долл. (на 21,2%), воздушного транспорта - на 214,8 млн. долл. (на 39,6%), финансовых услуг – на 146,1 млн. долл. (на 10%), услуг по путешествиям - на 143,5 млн. долл. (на 33,7%), вспомогательных транспортных услуг - на 105,3 млн. долл. (на 50,7%), услуг морского транспорта - на 118,4 млн. долл. (на 47,9%), компьютерных услуг - на 80,6 млн. долл. (на 34%), страховых услуг – на 62 млн. долл. (на 33,3%), а также услуг, полученных частными лицам, и услуг в сфере культуры и отдыха - на 40,3 млн. долл. (на 21,9%). Одновременно увеличились объемы полученных строительных - на 51,4 млн. долл. (на 48,3%) и государственных услуг - на 58,8 млн. долл. (на 12,9%).

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе 2010 года уменьшился на 5,5% по сравнению с январем 2008 года и составил 17 млрд. 458,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января зафиксировано во всех областях Украины.

При этом наибольшее снижение отмечено в Николаевской области – на 9,9%, до 329,8 млн. грн., Ривненской – на 9,8%, до 284,7 млн. грн., Сумской и Винницкой областях – на 9,7% – до 241,5 млн. грн. и 325,9 млн. грн. соответственно, а также в Одесской обл. – на 9,6% – до 1 млрд. 049 млн. грн. и в Киеве – на 9,4%, до 3 млрд. 323,1 млн. грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,0130/8,0315, к 12:00 сузился спрэд – 8,0150/8,0285. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0170/8,0245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2650/0,2657, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2652/0,2657. К закрытию цены снизились до 0,2650/0,2656. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2175 (-0,0200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3580/1,3630. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9025/10,9300, к 12:00 цены установились на уровне 10,9035/10,9250. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 10,9115/10,9235.

Промышленность

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 7% против 15,9% в III квартале 2009 г.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

«ВВП Украины за ІV квартал 2009 года в постоянных ценах 2007 года по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года составлял 93%», - сообщается на сайте Госкомстата.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2010 года Государственный комитет статистики Украины подтвердил обнародованные в ноябре 2009 года предварительные данные о падении валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 15,9% против 17,8% во втором квартале 2009 г.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за третий квартал 2009 года составил 250,614 млрд. грн. Дефлятор в третьем квартале был равен 8% против 7,8% во втором квартале.

Строительные предприятия Украины за январь т.г. снизили объемы работ на 24,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 1 млрд. 478 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 2,5% – до 1224, млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 25,7% - до 1,2 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 25,8% - до 164 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 35,1% - до 7,3 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – снизили на 67,8% - до 1 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 82,7% от общего объема, по капитальному ремонту – 8,7%, по текущему ремонту – 8,6%.

Украина в 2009 году сократила импорт природного газа на 15,5% по сравнению с 2008 годом – до 7 млрд. 979,358 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, объем импорта природного газа в 2009 году в общем объеме импорта составил 17,6%.

Экспорт природного газа в 2009 году сократился на 12,3% по сравнению с 2008 годом – до 1 млн. 823,1 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в 2009 году Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 33,8% по сравнению с 2008 годом – до 2 млрд. 989,639 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2009 году составил 6,6%.

(УНИАН)