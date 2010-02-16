Анонс на 16 февраля

Состоятся пленарные заседания Верховной Рады Украины.

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11-00 - в медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Угрозы весеннего водополья». Участники: начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида; начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Виктория Бойко (ул. Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: (068) 346 39 41.

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Состоится пресс-конференция Президента Украины Виктора Ющенко.

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Пресс-конференция председателя Наблюдательного совета Группы Компаний "ТЕКТ" Вадим Гриба на тему: "Саморегулирующаяся организация Ассоциация "Украинские фондовые торговцы" (СРО АУФТ, Днепропетровск) – карательный инструмент в руках чиновников ГКЦБФР".

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Лучший автосалон страны “ВААИД KYIV AUTOMOTIVE SHOW» 2010 состоится!”. Организаторы: Всеукраинская Ассоциация Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД) и компания «ВААИД-ЭКСПО». Вопросы для обсуждения: Формат автошоу в 2010 году; Дальнейшая перспектива полноценного развития автомобильного рынка страны. Участники: Станислав Щербина, президент ВААИД; Олег Назаренко, генеральный директор ВААИД; Олег Литвяк, исполнительный директор «ВААИД-ЭКСПО» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 279-72-89, 8 067 538 95 03. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко. В 13-40 состоится брифинг для представителей СМИ.

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14-30 - в УНИАН состоится заседание пресс-клуба на тему: «Функционирование системы государственных закупок “Укрзалізниці” в 2009 году. Планы закупок на 2010 год». Вопросы: Особенности проблематики тендерных закупок на железнодорожном транспорте с приведением конкретных примеров; Позитивная направленность изменений, внесенных Министерством экономики по предложению “Укрзалізниці”, в тендерное законодательство и их влияние на тендерные закупки; Направления развития системы государственных закупок на железнодорожном транспорте в будущем - взгляд железнодорожников. Приглашены: первый зам.начальника ГУ материально-технических ресурсов “Укрзалізниці” Татьяна Святокум; эксперт транспортной отрасли Дмитрий Пидтуркин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (067) 697 89 57, (044) 585 30 15. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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Состоится аукцион "Укрэнерго".

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