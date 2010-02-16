Курс НБУ на 16.02.10

Официальный курс НБУ на 16.02.10100 USD – 800.2000 (15 февраля – 800.2500) 100 EUR – 1088.8321 (15 февраля – 1086.0993) 10 RUR – 2.6479 (15 февраля – 2.6534) Учетные курсы банковских металлов на 16.02.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-87981.99 (15 февраля-86286.96) 961 XAG 10 Серебро-1245.91 (15 февраля-1226.78) 962XPT10Платина-121390.34(15 февраля-121077.83) 964XPD10 Палладий-33448.36(15 февраля-33130.35)

Официальный курс НБУ на 16.02.10 100 USD – 800.2000 (15 февраля – 800.2500) 100 EUR – 1088.8321 (15 февраля – 1086.0993) 10 RUR – 2.6479 (15 февраля – 2.6534) Учетные курсы банковских металлов на 16.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-87981.99 (15 февраля-86286.96) 961 XAG 10 Серебро-1245.91 (15 февраля-1226.78) 962XPT10Платина-121390.34(15 февраля-121077.83) 964XPD10 Палладий-33448.36(15 февраля-33130.35)

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