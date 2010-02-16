ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Экономика в глубокой заморозке», в котором пишет - падение ВВП в четвертом квартале прошлого года прогнозировали на 2-4%. Однако в экономике произошел больший спад. Основная причина - отсутствие финансирования бюджетных расходов в конце года…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/ekonomika-v-glubokoj-137408/

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Также «Дело» в материале «Сколько стоит уход Виктора Ющенко» пишет – уход Виктора Ющенко с поста президента повлечет за собой увольнение свыше 800 чиновников. Государству эта кадровая ротация обойдется почти в 1 млн. долл.

http://delo.ua/vlast/politika/skolko-stoit-uhod-viktora-jucshenko-137403/

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«Дело» в материале «Укрзализныця» не смогла получить лицензию на транзитные перевозки» пишет – инициатива Кабмина вернуть «Укрзализныце» статус таможенного перевозчика провалилась. Из-за этого Украина продолжит терять транзитные грузы…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukrzaliznycja-ne-smogla-licenziju-na-tranzitnye-137406/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Госбумаги для своих» пишет – Министерство финансов решило с 19 февраля продавать облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) только банкам–первичным дилерам, с которыми заключены соглашения. А с сегодняшнего дня правительство начнет продажу длинных пятилетних ОВГЗ. Участники рынка говорят, что пока из 11 выбранных Минфином банков только семь подписали договоры, но решение правительства создаст конкуренцию и позволит ему снижать ставки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1323501

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «АМКУ хочет проявить участие» пишет – Антимонопольный комитет предложил расширить свои полномочия по контролю за сферой государственных закупок, получив право участия в тендерных процедурах. Чиновники комитета хотят оперативно опротестовывать их результаты. Это может позволить АМКУ более эффективно бороться с нарушениями, но решение о применении санкций должно приниматься коллегиально, уверены участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1323474

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Издание «Экономические известия» в материале «Неподъемная цена будущего» пишет - всего месяц остался до самой престижной в мире выставки коммерческой недвижимости MIPIM 2010. Сюда съезжаются девелоперы, чтобы ознакомиться с последними тенденциями и завязать контакты на будущее. Именно в Каннах можно найти инвестора, который согласится профинансировать реализацию того или иного проекта. Между тем, на 70% меньше наших компаний поедут на MIPIM 2010. По мнению экспертов, в стране пока нет проектов, которые могли бы заинтересовать иностранных инвесторов…

http://eizvestia.com/markets/full/4191095

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Также «Экономические известия» в публикации «Госфинуслуг просит не доверять собственным цифрам» пишут - за девять месяцев 2009 года страховщики накопили почти 1 млрд. грн. долгов перед своими клиентами, утверждают в последние дни украинские СМИ. Более точная сумма, опубликованная Госфинуслуг, - 967,669 млн. грн. - вынудила многих аналитиков заговорить о крахе страхового рынка. В глазах общественности явление невыполнения страховщиками своих обязательств начало приобретать массовый характер. Но Госфинуслуг просит не доверять собственным цифрам - долги страховщиков перед клиентами не так велики, как пишут СМИ. Как отметил глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор Суслов, статистику испортили всего две компании, которые он отказался назвать…

http://eizvestia.com/fin/full/4191083

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«Газета по-киевски» в материале «Украина: все, что осталось…» подает результаты собственного исследования, в каком состоянии уходящая власть передает новой экономику страны…

http://mycityua.com/articles/country/2010/02/16/064835.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Сегодня Тимошенко судится за выборы» пишет – Сегодня Юлия Тимошенко идет в Высший админсуд Украины — защищать свою позицию по обжалованию результатов президентских выборов из-за фальсификаций. БЮТ требует 55 судей и прямую трансляцию заседания, а Янукович готовится к инаугурации….

http://vybory2010.segodnya.ua/vnews/14115734.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сигнал для Европы: в Афинах неспокойно…» пишет - в мировой экономике появляются новые вопросы, требующие немедленного ответа. Способность адекватно реагировать на такие вызовы определит дальнейшее направление фондовых рынков…

https://economics.unian.net/rus/detail/36867

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Неучтенные терминалы» пишет – в России с апреля работа большинства сетей, принимающих платежи, может быть парализована: Федеральная налоговая служба (ФНС) отказывается ставить на учет платежные терминалы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/16/225810

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Издание «Известия» в публикации «Верным курсом идете» пишет – коллапс евро неизбежен. Такие перспективы рисует один из крупнейших европейских банков - французский Societe Generale. Если прогноз верен, то россиянам самое время задуматься о путешествии в Европу. И о перебросе сбережений в доллары или рубли. Только стоит ли верить сегодня прогнозам? Снижение курса евро к доллару необходимо европейской экономике, чтобы выпутаться из кризиса. И, скорее всего, в ЕС выдают желаемое за действительное, говорят эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138527/

(УНИАН)