Тигипко заявил, что не получал предложение Януковича о премьерстве

Лидер партии “Сильная Украина” Сергей ТИГИПКО заявил, что не получал предложения от Виктора ЯНУКОВИЧА возглавить правительство.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает “Украинская правда”.

"Никакого предложения от Виктора Федоровича я еще не получал. Если будет предложение, я его буду принимать, и хорошо буду понимать, что сейчас надо будет делать абсолютно непопулярные вещи, и все равно это надо будет делать", - заявил С.ТИГИПКО.

"Есть и другой расчет, политический. Сначала надо провести непопулярные реформы, где-то через 2-3 года они начнут давать свои результаты", - отметил он.

"Сначала ты можешь потерять доверие, а после этого умный избиратель, умные люди скажут: да, стране это было нужно. Как раз придет 2015 (год очередных выборов Президента), возможно, и неплохо будет", - считает С.ТИГИПКО.

В то же время он заявил: "Я не ищу трудоустройства, в том числе в должности премьера".

"Если я и пойду на такую должность, если будет такое предложение, то я пойду только после того как Президент вместе со мной возьмет определенные обязательства и поддержит те реформы, которые надо будет сделать", - сказал он.

"Месяц можно говорить, что это ТИМОШЕНКО виновата, ну еще два месяца. На третий месяц - это уже все проблемы будут ЯНУКОВИЧА. Эйфория быстро пройдет и страна будет за спиной", - добавил С.ТИГИПКО.

Он считает, что у него "наверное имеются" какие-то разногласия с В.Януковичем. "К деталям пока не доходили, поскольку не было предложения. Было предложение: ты премьер, покажи программу. Я готов к такому разговору", - сказал С.Тигипко.

"Не могу сказать, что Президенту и надо было бы особо вникать в эти вещи. Безусловно, Президент захочет, возможно, немного в стороне остаться. Это нормально", - отметил он.

"Но он должен обеспечить поддержку большинства в парламенте, поскольку его фракция очень серьезно влияет на эти вещи. И, по крайней мере, не мешать какими-то своими указами, а наоборот способствовать", - заявил С.ТИГИПКО.

Ранееше В.ЯНУКОВИЧ заявил, что не исключает внесения кандидатуры С.ТИГИПКО на должность премьера.