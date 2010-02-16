ИГОК, ЦГОК и СевГОК завершили 2009г. с прибылью

Украина. По итогам 2009 года Ингулецкий ГОК получил чистую прибыль в размере 933,571 млн. грн.

Украина. По итогам 2009 года Центральный ГОК получил чистую прибыль в размере 261,474 млн. грн .

Украина. По итогам 2009 года Северный ГОК получил чистую прибыль в размере 1 млрд 246,471 млн. грн.

Комментарий. Хотелось бы, чтобы прибыль была большей. Но сам факт свидетельствует - не так уж плохи дела у украинских металлургов.