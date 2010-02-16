ИГОК, ЦГОК и СевГОК завершили 2009г. с прибылью
10:34, 16 февраля 2010Разное
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Украина. По итогам 2009 года Ингулецкий ГОК получил чистую прибыль в размере 933,571 млн. грн.
Украина. По итогам 2009 года Центральный ГОК получил чистую прибыль в размере 261,474 млн. грн .
Украина. По итогам 2009 года Северный ГОК получил чистую прибыль в размере 1 млрд 246,471 млн. грн.
Комментарий. Хотелось бы, чтобы прибыль была большей. Но сам факт свидетельствует - не так уж плохи дела у украинских металлургов.
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