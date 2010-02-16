Тимошенко не намерена подавать в отставку с должности премьера
10:56, 16 февраля 2010Разное
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Заявила на встрече с фракцией НУ-НС
Юлия ТИМОШЕНКО на встрече с депутатами из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” заявила, что не намерена подавать в отставку с должности премьер-министра Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
«Мы услышали от премьер-министра Украины, что она не собирается подавать в отставку», - сказал Р.ЗВАРИЧ.
По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «президентские выборы к парламенту и, в частности, к ситуации в правительстве никакого ни юридического, ни другого отношения не имеют».
По словам Р.ЗВАРИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что если есть возможность сохранить и консолидировать «нашу коалицию, то она это будет делать».
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