Ющенко: Тимошенко признает результаты выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что Юлия ТИМОШЕНКО признает результаты выборов главы государства, если Виктор ЯНУКОВИЧ предложит ей остаться в должности премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЮЩЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции.

“Если завтра В.ЯНУКОВИЧ предложит Ю.ТИМОШЕНКО должность премьер-министра, завтра до вечера будут признаны результаты выборов, отозваны все судебные дела... И вечная любовь”, - сказал Президент, добавив, что этих двух политиков объединяет одна цель – представлять себя во власти, и здесь не идет речь о борьбе мировоззрений, идеологии.

В.ЮЩЕНКО призвал граждан не быть наивными и воспринимать этих двух политиков такими, какие они есть.

Он убежден, что выход во второй тур Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА - это “лучший российский проект с 1991 года”. По словам В.ЮЩЕНКО, они оба найдут свое место в политике. Он подчеркнул, что не голосовал за этих кандидатов, и поэтому ответственность за будущее страны лежит на гражданах, которые за них голосовали.

Президент рассказал анекдот, когда “красивая молодая женщина спит и ей снится сон, что она вроде бы идет с работы, а за ней привязался красивый мужчина и вроде бы преследует ее.... она начинает бежать – он за ней, она заходит в подъезд – он за ней. Они поднимаются на третий этаж, она достает ключ, только хочет открыть, он берет ее сзади за плечи, поворачивает к себе, а она его спрашивает: “Молодой человек, что вы со мной будете делать. А он говорит – не знаю, это же ваш сон...”